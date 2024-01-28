На границе Польши в сторону Украины стоят около 1300 грузовиков - ГПСУ
Киев • УНН
Около 1300 грузовиков сейчас ожидают въезда в Украину с польской стороны границы, но пограничники говорят, что водителям не придется долго ждать пересечения границы из-за высокой интенсивности движения. Ежедневно границу в обоих направлениях пересекают около 3 000 грузовиков.
В Польше в сторону Украины стоят около 1300 грузовиков, но при той интенсивности пересечения границы, которая есть на данный момент, то водителям не придется ждать долго.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.
Детали
Как рассказал Демченко, движение грузовых транспортных средств, к счастью, нигде не блокируется. Активность и интенсивность пересечения границы грузовиками остается достаточно высокой.
На тех четырех направлениях на границе с Польшей, где блокировалось движение, активность пересечения достаточно велика, около 3000 транспортных средств ежедневно пересекает границу на этих четырех направлениях как на въезд в Украину, так и на выезд. За последние дни имеем увеличение очереди, которая фиксируется на территории Польши в сторону Украины. По состоянию на утро - это где-то 1300 грузовиков на этих 4 направлениях ожидали возможность пересечения границы, но при той интенсивности, которая есть в настоящее время, то водителям не придется ждать долго
Он также рассказал, что за сутки границу пересекает около 70-75 тысяч человек в обоих направлениях, пока пассажиропоток не является слишком активным.
Напомним,
Польское направление остается наиболее загруженным на украинской границе - на пункты пропуска между Украиной и Польшей приходится до 50% пассажиропотока.
На границе Польши в сторону Украины стоят около 1300 грузовиков - ГПСУ
Около 1300 грузовиков сейчас ожидают въезда в Украину с польской стороны границы, но пограничники говорят, что водителям не придется долго ждать пересечения границы из-за высокой интенсивности движения. Ежедневно границу в обоих направлениях пересекают около 3 000 грузовиков.
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