На границе Польши в сторону Украины стоят около 1300 грузовиков - ГПСУ

В Польше в сторону Украины стоят около 1300 грузовиков, но при той интенсивности пересечения границы, которая есть на данный момент, то водителям не придется ждать долго.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Как рассказал Демченко, движение грузовых транспортных средств, к счастью, нигде не блокируется. Активность и интенсивность пересечения границы грузовиками остается достаточно высокой.

На тех четырех направлениях на границе с Польшей, где блокировалось движение, активность пересечения достаточно велика, около 3000 транспортных средств ежедневно пересекает границу на этих четырех направлениях как на въезд в Украину, так и на выезд. За последние дни имеем увеличение очереди, которая фиксируется на территории Польши в сторону Украины. По состоянию на утро - это где-то 1300 грузовиков на этих 4 направлениях ожидали возможность пересечения границы, но при той интенсивности, которая есть в настоящее время, то водителям не придется ждать долго - сказал Демченко.

Он также рассказал, что за сутки границу пересекает около 70-75 тысяч человек в обоих направлениях, пока пассажиропоток не является слишком активным.

Напомним,

Польское направление остается наиболее загруженным на украинской границе - на пункты пропуска между Украиной и Польшей приходится до 50% пассажиропотока.