ДПСУ: 50% пасажиропотоку припадає на кордон України з Польщею

Польський напрям залишається найбільш завантаженим на українському кордоні – на пункти пропуску між Україною та Польщею припадає до 50% пасажиропотоку. Однак, наразі черг на кордоні немає. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Загалом 50% пасажиропотоку припадає саме на цю ділянку (кордон з Польщею – ред.) і є, звісно, потреба в додаткових пунктах пропуску - повідомив Демченко.

Представник прикордонної служби зауважив, що наразі всі пункти пропуску на західному кордоні, що блокувалися на територіях сусідніх країн, розблоковані, черг немає.

"Наразі пасажиропотік впав, за добу кордон перетинає в середньому десь 70 тисяч осіб – на виїзд та на в’їзд. В період різдвяно-новорічних свят пасажиропотік тримався десь на рівні 100 тисяч та міг досягати і 140 тисяч осіб за добу. Зі зниженням пасажиропотоку ми не фіксуємо черг з легкових автомобілів на кордоні. І за останній час були розблоковані пункти пропуску, які блокувалися на території суміжних країн для руху вантажного транспорту. Тому на даний момент ми не відмічаємо і черг з вантажівок на території суміжних країн де відбувалося блокування. Нагадаю, це територія Польщі, Румунії з вантажних транспортних засобів, які слідують в бік України", - розповів Демченко.

Нагадаємо

16 січня польські перевізники, які з листопада заблокували деякі пункти пропуску на польсько-українському кордоні, досягли угоди з урядом щодо "певних умов" та повідомили, що призупиняють свій протест. Після чого перевізники завершили блокування кордону.

Польські протестувальники заявляють, що у разі невиконання владою їх умов до 1 березня вони повернуться до блокади польсько-українського кордону.