ДПСУ: 50% пасажиропотоку припадає на кордон України з Польщею
Київ • УНН
За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, через польсько-український пункт пропуску проходить 50% всього пасажиропотоку України. Тим не менш, наразі на кордоні немає черг, а раніше заблоковані пункти пропуску розблоковані.
Польський напрям залишається найбільш завантаженим на українському кордоні – на пункти пропуску між Україною та Польщею припадає до 50% пасажиропотоку. Однак, наразі черг на кордоні немає. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.
Загалом 50% пасажиропотоку припадає саме на цю ділянку (кордон з Польщею – ред.) і є, звісно, потреба в додаткових пунктах пропуску
Представник прикордонної служби зауважив, що наразі всі пункти пропуску на західному кордоні, що блокувалися на територіях сусідніх країн, розблоковані, черг немає.
"Наразі пасажиропотік впав, за добу кордон перетинає в середньому десь 70 тисяч осіб – на виїзд та на в’їзд. В період різдвяно-новорічних свят пасажиропотік тримався десь на рівні 100 тисяч та міг досягати і 140 тисяч осіб за добу. Зі зниженням пасажиропотоку ми не фіксуємо черг з легкових автомобілів на кордоні. І за останній час були розблоковані пункти пропуску, які блокувалися на території суміжних країн для руху вантажного транспорту. Тому на даний момент ми не відмічаємо і черг з вантажівок на території суміжних країн де відбувалося блокування. Нагадаю, це територія Польщі, Румунії з вантажних транспортних засобів, які слідують в бік України", - розповів Демченко.
Нагадаємо
16 січня польські перевізники, які з листопада заблокували деякі пункти пропуску на польсько-українському кордоні, досягли угоди з урядом щодо "певних умов" та повідомили, що призупиняють свій протест. Після чого перевізники завершили блокування кордону.
Польські протестувальники заявляють, що у разі невиконання владою їх умов до 1 березня вони повернуться до блокади польсько-українського кордону.