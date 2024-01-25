ГПСУ: 50% пассажиропотока приходится на границу Украины с Польшей

Польское направление остается наиболее загруженным на украинской границе - на пункты пропуска между Украиной и Польшей приходится до 50% пассажиропотока. Однако, пока очередей на границе нет. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

В общем 50% пассажиропотока приходится именно на этот участок (граница с Польшей - ред.) и есть, конечно, потребность в дополнительных пунктах пропуска - сообщил Демченко.

Представитель пограничной службы отметил, что сейчас все пункты пропуска на западной границе, которые блокировались на территориях соседних стран, разблокированы, очередей нет.

"Сейчас пассажиропоток упал, за сутки границу пересекает в среднем где-то 70 тысяч человек - на выезд и на въезд. В период рождественско-новогодних праздников пассажиропоток держался где-то на уровне 100 тысяч и мог достигать и 140 тысяч человек в сутки. Со снижением пассажиропотока мы не фиксируем очередей из легковых автомобилей на границе. И за последнее время были разблокированы пункты пропуска, которые блокировались на территории сопредельных стран для движения грузового транспорта. Поэтому на данный момент мы не отмечаем и очередей из грузовиков на территории сопредельных стран где происходило блокирование. Напомню, это территория Польши, Румынии из грузовых транспортных средств, которые следуют в сторону Украины", - рассказал Демченко.

Напомним

16 января польские перевозчики, которые с ноября заблокировали некоторые пункты пропуска на польско-украинской границе, достигли соглашения с правительством относительно "определенных условий" и сообщили, что приостанавливают свой протест. После чего перевозчики завершили блокирование границы.

Польские протестующие заявляют, что в случае невыполнения властями их условий до 1 марта они вернутся к блокаде польско-украинской границы.