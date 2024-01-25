ГПСУ: 50% пассажиропотока приходится на границу Украины с Польшей
Киев • УНН
По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, через польско-украинский пункт пропуска проходит 50% всего пассажиропотока Украины. Тем не менее, сейчас на границе нет очередей, а ранее заблокированные пункты пропуска разблокированы.
Польское направление остается наиболее загруженным на украинской границе - на пункты пропуска между Украиной и Польшей приходится до 50% пассажиропотока. Однако, пока очередей на границе нет. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.
В общем 50% пассажиропотока приходится именно на этот участок (граница с Польшей - ред.) и есть, конечно, потребность в дополнительных пунктах пропуска
Представитель пограничной службы отметил, что сейчас все пункты пропуска на западной границе, которые блокировались на территориях соседних стран, разблокированы, очередей нет.
"Сейчас пассажиропоток упал, за сутки границу пересекает в среднем где-то 70 тысяч человек - на выезд и на въезд. В период рождественско-новогодних праздников пассажиропоток держался где-то на уровне 100 тысяч и мог достигать и 140 тысяч человек в сутки. Со снижением пассажиропотока мы не фиксируем очередей из легковых автомобилей на границе. И за последнее время были разблокированы пункты пропуска, которые блокировались на территории сопредельных стран для движения грузового транспорта. Поэтому на данный момент мы не отмечаем и очередей из грузовиков на территории сопредельных стран где происходило блокирование. Напомню, это территория Польши, Румынии из грузовых транспортных средств, которые следуют в сторону Украины", - рассказал Демченко.
Напомним
16 января польские перевозчики, которые с ноября заблокировали некоторые пункты пропуска на польско-украинской границе, достигли соглашения с правительством относительно "определенных условий" и сообщили, что приостанавливают свой протест. После чего перевозчики завершили блокирование границы.
Польские протестующие заявляют, что в случае невыполнения властями их условий до 1 марта они вернутся к блокаде польско-украинской границы.
ГПСУ: 50% пассажиропотока приходится на границу Украины с Польшей
По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, через польско-украинский пункт пропуска проходит 50% всего пассажиропотока Украины. Тем не менее, сейчас на границе нет очередей, а ранее заблокированные пункты пропуска разблокированы.
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