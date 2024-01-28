На кордоні Польщі в бік України стоять близько 1300 вантажівок - ДПСУ
Київ • УНН
Близько 1300 вантажівок наразі очікують на в'їзд в Україну з польського боку кордону, але прикордонники кажуть, що водіям не доведеться довго чекати на перетин кордону через високу інтенсивність руху. Щодня кордон в обох напрямках перетинають близько 3 000 вантажівок.
У Польщі в бік України стоять близько 1300 вантажівок, але при тій інтенсивності перетину кордону, яка є на цей час, то водіям не доведеться чекати довго.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.
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Як розповів Демченко, рух вантажних транспортних засобів, на щастя, ніде не блокується. Активність і інтенсивність перетину кордону вантажівками залишається досить високою.
На тих чотирьох напрямках на кордоні з Польщею, де блокувався рух, активність перетину досить велика, близько 3000 транспортних засобів щодня перетинає кордон на цих чотирьох напрямках як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. За останні дні маємо збільшення черги, яка фіксується на території Польщі в бік України. Станом на ранок - це десь 1300 вантажівок на цих 4 напрямках очікували на можливість перетину кордону, але при тій інтенсивності, яка є на цей час, то водіям не доведеться чекати довго
Він також розповів, що за добу кордон перетинає близько 70-75 тисяч людей в обох напрямках, наразі пасажиропотік не є надто активним.
Нагадаємо
Польський напрям залишається найбільш завантаженим на українському кордоні – на пункти пропуску між Україною та Польщею припадає до 50% пасажиропотоку.