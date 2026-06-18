На границе на Буковине из-за очередей развернули пункт несокрушимости, на Закарпатье предупреждают о задержках

Для украинских путешественников в Черновицкой области на границе развернули "Пункт несокрушимости" из-за очередей туристических автобусов, а в Закарпатской области предупреждают о возможных задержках на границе с Венгрией, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС и Госпогранслужбу.

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"В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Вилок - Тисабеч" продолжаются работы по модернизации инфраструктуры", - указали в ГПСУ, говоря о пункте пропуска на границе Украины и Венгрии в Закарпатской области.

В частности, как сообщается, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области осуществляет замену модульных сооружений, которые используются контролирующими органами.

"В связи с проведением работ, которые продлятся до 19 июня 2026 года, возможно временное замедление пропускных операций", - отметили в ГПСУ.

Путешественников призвали учесть указанную информацию при планировании заграничных поездок и, по возможности, заблаговременно выбирать оптимальный маршрут движения.

Тем временем, как сообщили в ГСЧС, "буковинские спасатели развернули "Пункт несокрушимости" на государственной границе из-за скопления туристических автобусов и длительного ожидания прохождения контрольных процедур".

Здесь можно отдохнуть, получить питьевую воду, зарядить телефон и находиться в комфортных условиях. Для детей организовали интересный досуг, а психологи ГСЧС оказывают поддержку взрослым и малышам.

В ГСЧС обратили внимание, если планируете путешествие за границу:

учитывайте возможное увеличение времени ожидания на пунктах пропуска;

заранее проверяйте актуальную информацию о ситуации на границе;

позаботьтесь о запасе воды, необходимых лекарств и средств личной гигиены;

во время путешествия с детьми заблаговременно подготовьте все необходимое для их комфортного пребывания в дороге.

"Все службы работают вместе, чтобы даже в непростых обстоятельствах люди чувствовали себя в безопасности и получали необходимую помощь", - указали в ГСЧС.

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