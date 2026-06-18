На границе на Буковине из-за очередей развернули пункт несокрушимости, на Закарпатье предупреждают о задержках

$44.810.0251.930.01
ukenru
10:32 • 380 просмотра
Президент анонсировал следующие шаги по созданию европейской антибаллистической системы
06:58 • 10969 просмотра
"Вся москва горит!" - кадры пылающего НПЗ и беспилотники FP-1 в небе над российской столицейPhotoVideo
06:53 • 18880 просмотра
Рютте раскрыл детали разговора с Зеленским о ПВО и потерях россии
05:31 • 16930 просмотра
"Отрезание" Крыма: как и чем подразделение "Фаланга" обескровливает врага
17 июня, 17:21 • 28965 просмотра
Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на следующие три года
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 78508 просмотра
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
17 июня, 13:28 • 47243 просмотра
Глава Евросовета Кошта связывался с кремлем для привлечения путина к переговорам - Bloomberg
Эксклюзив
17 июня, 13:00 • 44013 просмотра
Первые итоги встречи G7 – Трамп не обвиняет Украину, Европа усиливает помощь, а Зеленский приглашает путина на переговоры
Эксклюзив
17 июня, 10:49 • 40633 просмотра
Как правильно защищать детей в жару: советы врача
17 июня, 10:28 • 30616 просмотра
Завершено расследование по делу об узурпации власти Виктором Януковичем и 16 экс-высокопоставленными чиновниками - Генпрокурор
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2м/с
55%
751мм
Популярные новости
Украина не заинтересована в польских МиГ-29 в нынешнем виде – Минобороны Польши18 июня, 01:39 • 16301 просмотра
Что празднуют 18 июня в Украине и мире18 июня, 03:00 • 18653 просмотра
В российском Гуково после атаки дронов горит нефтебаза – ASTRAVideo18 июня, 03:15 • 14681 просмотра
Первый танкер со сжиженным газом следует через Ормузский пролив после соглашения США и Ирана18 июня, 03:38 • 11330 просмотра
В Крыму после атаки горят стратегические железнодорожный и автомобильный мостыVideo18 июня, 04:25 • 27084 просмотра
публикации
Рекордные налоги, отрицательная рентабельность и давление на бизнес: украинская авиаотрасль работает на пределе возможностей10:26 • 1698 просмотра
ТОП-8 растений для сада, не требующих лишних хлопотVideo10:14 • 3996 просмотра
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 78505 просмотра
От наследия ЮНЕСКО до улицы, которую мыли мылом - куда поехать на выходные в ЧерновцахPhoto17 июня, 11:45 • 46934 просмотра
Отводы, переносы и давление: что происходит в деле врачей клиники Odrex, обвиняемых в медицинской халатности17 июня, 11:18 • 45357 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Пит Хегсетх
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Село
Франция
Реклама
УНН Lite
Для четвертого фильма о «Человеке-пауке» с Холландом появился новый трейлерVideo07:46 • 7388 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 25956 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 29139 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 37137 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне17 июня, 06:49 • 38311 просмотра
Актуальное
Техника
Ракетный комплекс "Панцирь"
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Дипломатка

На границе на Буковине из-за очередей развернули пункт несокрушимости, на Закарпатье предупреждают о задержках

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Из-за очередей автобусов на Буковине открыли Пункт несокрушимости. На пункте Вилок продолжается модернизация, что приведет к задержкам.

На границе на Буковине из-за очередей развернули пункт несокрушимости, на Закарпатье предупреждают о задержках

Для украинских путешественников в Черновицкой области на границе развернули "Пункт несокрушимости" из-за очередей туристических автобусов, а в Закарпатской области предупреждают о возможных задержках на границе с Венгрией, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС и Госпогранслужбу.

Детали

"В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Вилок - Тисабеч" продолжаются работы по модернизации инфраструктуры", - указали в ГПСУ, говоря о пункте пропуска на границе Украины и Венгрии в Закарпатской области.

В частности, как сообщается, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области осуществляет замену модульных сооружений, которые используются контролирующими органами.

"В связи с проведением работ, которые продлятся до 19 июня 2026 года, возможно временное замедление пропускных операций", - отметили в ГПСУ.

Путешественников призвали учесть указанную информацию при планировании заграничных поездок и, по возможности, заблаговременно выбирать оптимальный маршрут движения.

Тем временем, как сообщили в ГСЧС, "буковинские спасатели развернули "Пункт несокрушимости" на государственной границе из-за скопления туристических автобусов и длительного ожидания прохождения контрольных процедур".

Здесь можно отдохнуть, получить питьевую воду, зарядить телефон и находиться в комфортных условиях. Для детей организовали интересный досуг, а психологи ГСЧС оказывают поддержку взрослым и малышам.

В ГСЧС обратили внимание, если планируете путешествие за границу:

  • учитывайте возможное увеличение времени ожидания на пунктах пропуска;
    • заранее проверяйте актуальную информацию о ситуации на границе;
      • позаботьтесь о запасе воды, необходимых лекарств и средств личной гигиены;
        • во время путешествия с детьми заблаговременно подготовьте все необходимое для их комфортного пребывания в дороге.

          "Все службы работают вместе, чтобы даже в непростых обстоятельствах люди чувствовали себя в безопасности и получали необходимую помощь", - указали в ГСЧС.

          На границе с Румынией приостановил работу один из пунктов пропуска - что нужно знать17.06.26, 12:23 • 3976 просмотров

          Юлия Шрамко

          ОбществоНаши за границей
          Государственная граница Украины
          Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
          Государственная пограничная служба Украины
          Венгрия
          Украина