На горе Захар Беркут завершили спасение застрявших туристов: 78 человек сняли с подъемника
Киев • УНН
На Львовщине горные спасатели завершили работы на горе Захар Беркут, где остановился кресельный подъемник. В течение 2 часов с подъемника снято 78 человек, из них 39 детей.
Операция по спасению застрявших на подъемнике на горе Захар Беркут в Карпатах завершена - снято 78 человек, сообщили в ГСЧС Украины данные по состоянию на 14:25 26 декабря, пишет УНН.
Детали
"Львовщина: горные спасатели завершили работы на горе Захар Беркут, где остановился кресельный подъемник. В течение 2 часов чрезвычайники сняли с подъемника 78 человек, из них 39 детей", - сообщили в ГСЧС.
На месте работали 76 спасателей и 13 единиц спецтехники ГСЧС.
