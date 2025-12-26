На горі Захар Беркут завершили порятунок застряглих туристів: 78 людей зняли з підйомника
Київ • УНН
На Львівщині гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут, де зупинився крісельний підйомник. Протягом 2 годин з підйомника знято 78 людей, з них 39 дітей.
Операція з порятунку застряглих на підйомнику на горі Захар Беркут у Карпатах завершена - знято 78 людей, повідомили у ДСНС України дані станом на 14:25 26 грудня, пише УНН.
Деталі
"Львівщина: гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут, де зупинився крісельний підйомник. Протягом 2 годин надзвичайники зняли з підйомника 78 людей, з них 39 дітей", - повідомили у ДСНС.
На місці працювали 76 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки ДСНС.
