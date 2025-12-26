На горі Захар Беркут завершили порятунок застряглих туристів: 78 людей зняли з підйомника

$41.930.22
12:21 • 1054 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 11741 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 11102 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 9446 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 13285 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 16787 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 30560 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 16341 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 28965 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 15827 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Прикордонники знищили гармату Д-30 та РЕБ окупантів на Північно-Слобожанському напрямкуVideo26 грудня, 02:38 • 19994 перегляди
Китай перетворив росію на сировинний придаток після вторгнення в Україну - ЦПД26 грудня, 03:10 • 18804 перегляди
Кім Чен Ин заявив про намір модернізувати оборонний сектор КНДР26 грудня, 03:43 • 14181 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 11510 перегляди
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго09:49 • 14512 перегляди
Публікації
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
11:18 • 11741 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
08:30 • 30560 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
08:10 • 28965 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 84897 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 85710 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Манфред Вебер
Борис Пісторіус
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Миколаївська область
Польща
УНН Lite
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 11660 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 21791 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 25564 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 26506 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 29550 перегляди
На горі Захар Беркут завершили порятунок застряглих туристів: 78 людей зняли з підйомника

Київ • УНН

 • 20 перегляди

На Львівщині гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут, де зупинився крісельний підйомник. Протягом 2 годин з підйомника знято 78 людей, з них 39 дітей.

На горі Захар Беркут завершили порятунок застряглих туристів: 78 людей зняли з підйомника

Операція з порятунку застряглих на підйомнику на горі Захар Беркут у Карпатах завершена - знято 78 людей, повідомили у ДСНС України дані станом на 14:25 26 грудня, пише УНН.

Деталі

"Львівщина: гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут, де зупинився крісельний підйомник. Протягом 2 годин надзвичайники зняли з підйомника 78 людей, з них 39 дітей", - повідомили у ДСНС.

На місці працювали 76 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки ДСНС.

На горі на Львівщині 80 людей застрягли на підйомнику: 42 уже зняли, роботи тривають26.12.25, 13:21 • 1946 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна