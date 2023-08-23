На фронте погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий

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“Погиб депутат Киевского городского совета от «ЕС» Сергей Ильницкий. Сергей воевал с самого начала российского вторжения, с 2014-го года”, - записал он в Telegram.

По его словам, сразу после Майдана Ильницкий вступил в Украинскую Добровольческую Армию.

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