На фронте погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Депутат Киевского городского совета от партии «Европейская солидарность» Сергей Ильницкий погиб на фронте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.
Цитата
“Погиб депутат Киевского городского совета от «ЕС» Сергей Ильницкий. Сергей воевал с самого начала российского вторжения, с 2014-го года”, - записал он в Telegram.
По его словам, сразу после Майдана Ильницкий вступил в Украинскую Добровольческую Армию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В боях за Украину погиб экс-нардеп Олег Барна