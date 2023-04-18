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У боях за Україну загинув екснардеп Олег Барна

У боях за Україну загинув екснардеп Олег Барна

Київ • УНН

 • 2205556 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Народний депутат Верховної Ради 8-го скликання Олег Барна загинув у боях за Україну напередодні свого Дня народження. Про це у своєму Facebook повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, передає УНН.

Цитата

“Вчора, під час бойових дій загинув Олег Барна. Так сталось, що ми мали можливість поспілкуватися на минулому тижні”, – написав Дмитрашківський.

Що відомо про Олега Барну

Олег Барна був народним депутатом Верховної Ради 8-го скликання. Він народився 18 квітня 1967 року у селі Нагірянці Чортківського району Тернопільської області, та не дожив один день до свого Дня народження. Сьогодні йому мало б виповнитися 56 років.

У 1985—1987 роках проходив службу в армії. Працював вчителем математики, фізики, інформатики, допризивної підготовки в Ридодубівській та Білобожницькій школах (1991—2014), від 1 вересня 2021 — асистент катедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

За результатами голосування, під час виборів 26 жовтня 2014 року став народним депутатом України від “Блоку Петра Порошенка”.

У липні 2014 року добровольцем пішов у ЗСУ в зону АТО, боєць 128-мої окремої гірсько-піхотної бригади, командир мінометного розрахунку.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року пішов добровольцем у військкомат, а з 25 лютого вже був зарахований на посаду командира гранатометного відділення.

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