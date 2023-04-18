В боях за Украину погиб экс-нардеп Олег Барна
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Народный депутат Верховной Рады 8-го созыва Олег Барна погиб в боях за Украину накануне своего Дня рождения. Об этом в своем Facebook сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, передает УНН.
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“Вчера, во время боевых действий погиб Олег Барна. Так случилось, что мы имели возможность пообщаться на прошлой неделе”, – написал Дмитрашковский.
Что известно об Олеге Барне
Олег Барна был народным депутатом Верховной Рады 8-го созыва. Он родился 18 апреля 1967 года в селе Нагирянцы Чертковского района Тернопольской области, и не дожил один день до своего Дня рождения. Сегодня ему должно было бы исполниться 56 лет.
В 1985—1987 годах проходил службу в армии. Работал учителем математики, физики, информатики, допризывной подготовки в Ридодубовской и Белобожницкой школах (1991—2014), с 1 сентября 2021 — ассистент кафедры истории Украины, археологии и специальных отраслей исторических наук Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка.
По результатам голосования, во время выборов 26 октября 2014 года стал народным депутатом Украины от “Блока Петра Порошенко”.
В июле 2014 года добровольцем ушёл в ВСУ в зону АТО, боец 128-й отдельной горно-пехотной бригады, командир миномётного расчёта.
С началом полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году пошел добровольцем в военкомат, а с 25 февраля уже был зачислен на должность командира гранатометного отделения.