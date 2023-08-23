На фронті загинув депутат Київради Сергій Ільницький
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Депутат Київської міської ради від партії «Європейська солідарність» Сергій Ільницький загинув на фронті. Про це повідомляє УНН із посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.
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“Загинув депутат Київської міської ради від «ЄС» Сергій Ільницький. Сергій воював з самого початку російського вторгнення, з 2014-го року”, - записав він у Telegram.
За його словами, одразу після Майдану Ільницький вступив до Української Добровольчої Армії.
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