На фронте взяли в плен москвича, единственного уцелевшего из своего подразделения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На Сватовском направлении во время зачистки вражеских позиций взяли в плен одного уцелевшего москвича. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.
Детали
Бойцы пограничной бригады Гвардии наступления «Стальной рубеж», как сообщается, взяли пленного, который оказался гражданином рф и жителем москвы.
Во время беседы он сообщил, что решение идти на войну выбрал самостоятельно, ради зарплаты в 200 тысяч рублей. Именно столько ежемесячно кремль платит за убийство украинцев.
Также пленный подтвердил, что вместе с регулярными войсками в штурмовых действиях обычно используют заключенных из подразделений «шторм» и «черная мамба».
Пленному повезло остаться единственным живым из своего подразделения и теперь он пополнит обменный фонд, отметили в ГПСУ.
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