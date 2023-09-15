У полон потрапляють десятки російських окупантів щодня - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Завдяки успіхам Сил безпеки й оборони України на фронті обмінний фонд щодня поповнюється десятками російських окупантів, повідомив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
Цитата
«Кожен день ми фіксуємо прибуття десятків росіян в український полон. Серед них і ті, хто потрапив у полон внаслідок бойових дій, і ті, хто здається добровільно», ― зазначив він.
Представник ГУР МО України нагадав, що поповнення обмінного фонду впливає на процес звільнення українських військовополонених. А також розповів про різке зростання кількості заявок у межах державної програми України для здачі в полон «Хочу жить». За його словами, якщо раніше отримували 70-100 звернень на день, то зараз цей показник у півтора-два рази вищий - 170 і більше.
«1000 заявок зараз перебувають у процесі реалізації і понад 200 – це успішні кейси виведення за лінію фронту військовослужбовців рф. Це лише за програмою «Хочу жить», – заявив Андрій Юсов
Такий ефект серед російських військових спровокувала успішна спецоперація української воєнної розвідки «Синиця», внаслідок якої пілот пкс рф Максим Кузьмінов перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну.
Доповнення
Після успішної спецоперації українських спецслужб «Синиця», під час якої російський пілот перегнав до України гелікоптер Мі-8 армії, кількість російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон зросла на 70%.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зʼявилися фото російського гелікоптера Мі-8, що перелетів в Україну і здався у полон