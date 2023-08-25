Зʼявилися фото російського гелікоптера Мі-8, що перелетів в Україну і здався у полон
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Військовий журналіст та колишній речник МВС України Артем Шевченко виклав у мережу світлини російського гелікоптера Мі-8, пілот якого перелетів у Полтаву і здався у полон, передає УНН.
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Зазначається, що на знімках один із офіцерів Головного управління розвідки Міноборони України, який розробив та реалізував унікальну операцію, що тривала пів року.
Відзначимо, що 9 серпня 2023 російський гелікоптер Мі-8 перелетів на підконтрольну Україні територію зі складу 319 окремого вертолітного полку, що базується на аеродромі Чернігівка Приморського краю РФ.
Цитата
«Його командир екіпажу, молодий офіцер, розумів з самого початку злочинність і неправедність війни, розвʼязаної його агресивною державою, повірив нашим воєнним розвідникам і успішно перелетів на сторону добра, світла і справедливості», — написав Артем Шевченко.
Доповнення
На думку Шевченка, операція ГУР МО під кодовою назвою «Синиця» була дуже подібною до операції «Діамант», яку провів у 1966 році ізраїльський Моссад, переконавши іракського пілота викрасти на той найсучасніший радянський Міг-21.
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