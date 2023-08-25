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Появились фото российского вертолета Ми-8, который перелетел в Украину и сдался в плен

Киев • УНН

 • 16733468 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Военный журналист и бывший спикер МВД Украины Артем Шевченко выложил в сеть фотографии российского вертолета Ми-8, пилот которого перелетел в Полтаву и сдался в плен, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на снимках один из офицеров Главного управления разведки Минобороны Украины, который разработал и реализовал уникальную операцию, которая длилась полгода.

Отметим, что 9 августа 2023 года российский вертолет Ми-8 перелетел на подконтрольную Украине территорию из состава 319 отдельного вертолетного полка, базирующегося на аэродроме Черниговка Приморского края РФ.

Цитата

«Его командир экипажа, молодой офицер, понимал с самого начала преступность и неправедность войны, развязанной его агрессивным государством, поверил нашим военным разведчикам и успешно перелетел на сторону добра, света и справедливости», — написал Артем Шевченко.

Дополнение

По мнению Шевченко, операция ГУР МО под кодовым названием «Синица» была очень похожа на операцию «Бриллиант», которую провел в 1966 году израильский Моссад, убедив иракского пилота похитить на тот самый современный советский МиГ-21.

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