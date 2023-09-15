В плен попадают десятки российских оккупантов ежедневно - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Благодаря успехам Сил безопасности и обороны Украины на фронте обменный фонд ежедневно пополняется десятками российских оккупантов, сообщил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Цитата
«Каждый день мы фиксируем прибытие десятков россиян в украинский плен. Среди них и те, кто попал в плен вследствие боевых действий, и те, кто сдается добровольно», - отметил он.
Представитель ГУР МО Украины напомнил, что пополнение обменного фонда влияет на процесс освобождения украинских военнопленных. А также рассказал о резком росте количества заявок в рамках государственной программы Украины для сдачи в плен «Хочу жить». По его словам, если раньше получали 70-100 обращений в день, то сейчас этот показатель в полтора-два раза выше - 170 и более.
«1000 заявок сейчас находятся в процессе реализации и более 200 – это успешные кейсы вывода за линию фронта военнослужащих рф. Это только по программе «Хочу жить», – заявил Андрей Юсов
Такой эффект среди российских военных спровоцировала успешная спецоперация украинской военной разведки «Синица», в результате которой пилот пкс рф Максим Кузьминов перегнал вертолет Ми-8 в Украину.
Дополнение
После успешной спецоперации украинских спецслужб «Синица», во время которой российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8 армии, количество российских военнослужащих, желающих сдаться в плен выросло на 70%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появились фото российского вертолета Ми-8, перелетевшего в Украину и сдавшегося в плен
.