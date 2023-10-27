На фронті взяли в полон москвича, єдиного вцілілого зі свого підрозділу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Сватівському напрямку під час зачистки ворожих позицій взяли в полон одного вцілілого москвича. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише УНН.
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Бійці прикордонної бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон», як повідомляється, взяли полоненого, який виявився громадянином рф та жителем москви.
Під час бесіди він повідомив, що рішення йти на війну обрав самостійно, заради зарплати в 200 тисяч рублів. Саме стільки щомісячно кремль платить за вбивство українців.
Також полонений підтвердив, що разом з регулярними військами в штурмових діях зазвичай використовують в’язнів з підрозділів «шторм» та «чорна мамба».
Полоненому пощастило залишитись єдиним живим зі свого підрозділу і тепер він поповнить обмінний фонд, зазначили у ДПСУ.
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