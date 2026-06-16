На фронте зафиксировано 228 атак, самые интенсивные бои продолжались на трех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
За сутки произошло 228 столкновений, самые тяжелые бои продолжались на трех направлениях. Враг применил 74 ракеты и более 9 тысяч дронов-камикадзе.
За прошедшие сутки на фронте произошло 228 боевых столкновений. Самые интенсивные бои продолжались на Покровском, Лиманском и Гуляйпольском направлениях, где российские войска совершили наибольшее количество атак. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Вчера противник нанес два ракетных удара, применив 74 ракеты, и 82 авиационных удара, сбросив 226 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9297 дронов-камикадзе и совершил 2726 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 - из реактивных систем залпового огня
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы противника и шесть пунктов управления БпЛА.
На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением РСЗО. Зафиксировано три штурмовых действия врага.
На Южно-Слобожанском направлении, по уточненной информации, противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Старица, Избицкое, Вильча, Волчанск и Волчанские Хутора.
На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в сторону Купянска, Кондрашовки, Куриловки и Подолов.
На Лиманском направлении противник 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Заречное, Лиман, Новоселовка, Дробышево, Диброва, Новомихайловка, Новоегоровка, Озерное и Ямполь.
На Славянском направлении противник штурмовал 12 раз, в сторону Рай-Александровки и в районах Резниковки, Кривой Луки, Закотного, Калеников.
На Краматорском направлении оккупанты атакующих действий не проводили.
На Константиновском направлении враг совершил 12 атак, в районах населенных пунктов Ильиновка, Плещеевка, Степановка, Вольное и в сторону Белицкого, Новоселовки и Константиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Доброполье, Новый Донбасс, Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Затишье, Шевченко, Мирное, Гришино, Сергеевка, Муравка и Новопавловка.
На Александровском направлении противник атаковал четыре раза, в сторону Новоселовки, Калиновского, Вишневого и Александрограда.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки, в сторону Злагоды, Доброполья, Радостного, Равнополья, Воздвижевки, Гуляйпольского, Долинки, Верхней Терсы, Терноватого, Широкого и Чаривного.
На Ореховском направлении наши защитники остановили пять попыток противника продвинуться вперед в районах Павловки, Степногорска и Степного.
На Приднепровском направлении противник атаковал в сторону Антоновки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
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