На фронте зафиксировано 125 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении
Общее количество боевых столкновений на фронте достигло 125, причем 51 попытка наступления врага зафиксирована на Покровском направлении. Украинские военные отбили многочисленные атаки на разных направлениях, некоторые боевые столкновения еще продолжаются.
В настоящее время общее количество боевых столкновений на фронте составляет 125. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении — зафиксирована уже 51 попытка потеснить украинских воинов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили восемь вражеских атак. Кроме того, враг совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из них — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг совершил восемь атак в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. Два боевых столкновения до сих пор продолжаются.
На Купянском направлении Силы обороны отбили восемь атак врага в районах Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила две атаки на позиции украинцев в районе населенного пункта Коровий Яр и в направлении Лимана. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.
На Славянском направлении подразделения россиян шесть раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Серебрянки и Дроновки.
На Константиновском направлении противник десять раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Русин Яр и Софиевка.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 51 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Паньковка, Красный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоекономическое, Мирноград, Новопавловка, Ровное, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 46 атак. Пять боевых столкновений до сих пор продолжаются.
На Александровском направлении украинские защитники остановили четыре штурмовых действия вражеских войск. Еще одно столкновение до сих пор продолжается. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ивановка, Сосновка, Вороне, Орестополь, Егоровка.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили три вражеские атаки в районе Зеленого Гая и в сторону населенного пункта Ровнополье.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку оккупантов в районе населенного пункта Плавни. В настоящее время продолжается еще одно боевое столкновение.
На Краматорском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
