На фронті зафіксовано 125 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10481 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26511 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34853 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52101 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33757 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50269 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41279 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22938 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24847 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26279 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18563 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11110 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17411 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9172 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5680 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52102 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45769 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50270 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41280 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94083 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5688 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29969 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35236 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60936 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136921 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

На фронті зафіксовано 125 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 4410 перегляди

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті досягла 125, причому 51 спроба наступу ворога зафіксована на Покровському напрямку. Українські військові відбили численні атаки на різних напрямках, деякі бойові зіткнення ще тривають.

На фронті зафіксовано 125 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 125. Найактивніше ворог діє на Покровському напрямку - зафіксовано вже 51 спробу потіснити українських воїнів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили вісім ворожих атак. Крім того, ворог здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, два з них — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки. Два бойові зіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак ворога в районах Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців у районі населеного пункту Коровій Яр та в напрямку Лиману. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку підрозділи росіян шість разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Серебрянки та Дронівки.

На Костянтинівському напрямку противник десять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Русин Яр та Софіївка.

Понад тисяча солдатів та 57 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу10.11.25, 07:18 • 6724 перегляди

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 51 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Паньківка, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 46 атак. П’ять бойових зіткнень досі тривають.

На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили чотири штурмові дії ворожих військ. Ще одне зіткнення досі триває. Противник намагався просунутися в районах населених пунктів Іванівка, Соснівка, Вороне, Орестопіль, Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили три ворожі атаки в районі Зеленого Гаю та в бік населеного пункту Рівнопілля.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбили одну атаку окупантів у районі населеного пункту Плавні. Наразі триває ще одне бойове зіткнення.

На Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Кількість боїв за добу зросла на третину: Генштаб оновив карту10.11.25, 08:19 • 6770 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Україна
Куп'янськ