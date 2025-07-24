На фронте за сутки произошло 130 боевых столкновений, Покровское направление лидирует по количеству атак

С начала этих суток на фронте произошло 130 боевых столкновений, больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении. Россияне привлекли для поражения 1 156 дронов-камикадзе, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 54 авиационных удара, применили четыре ракеты и сбросили 91 управляемую бомбу. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 156 дронов-камикадзе и совершили 3 821 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток наши войска отбили 15 атак противника. Также враг нанес шесть авиаударов, применив при этом семь управляемых авиабомб, и совершил 190 обстрелов, пять из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Петро-Ивановка и Каменское — все вражеские атаки были отбиты.

На Купянском направлении противник совершил четыре атаки на позиции наших защитников вблизи Степной Новоселовки, Загрызового, Зеленого Гая и в направлении Великой Шапковки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 17 раз атаковали вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Ямполовка, Торское и в направлении населенных пунктов Дроновка, Шандриголово, Чернещина, Среднее. Одно боевое столкновение продолжается.

На Северском направлении продолжается бой вблизи Григоровки.

Одна атака противника была отбита на Краматорском направлении — в районе Белой Горы.

На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия противника сосредоточены неподалеку Торецка, Русиного Яра, в направлениях Александро-Шультино и Катериновки. Сейчас продолжается одно боевое столкновение.

С начала суток на Покровском направлении россияне 43 раза пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Мирное, Мирноград, Новоэкономическое, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное, а также в направлении населенных пунктов Владимировка и Покровск. Сейчас продолжаются два боевых столкновения.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении было обезврежено 67 оккупантов, из которых 49 — безвозвратно.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 14 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Поддубное, Малеевка, Воскресенка — в направлении Темировки и Александрограда. Еще четыре боя продолжаются.

На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами были обстреляны районы населенного пункта Зализничное. Наступательных действий противника не зафиксировано.

На Ореховском направлении оккупанты один раз безуспешно пытались продвинуться в районе населенного пункта Степногорск.

На Приднепровском направлении враг пять раз атаковал позиции Сил обороны, кроме того — нанес авиаудар по населенным пунктам Херсон и Николаевка.

На других направлениях существенных изменений ситуации не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: более тысячи солдат, 5 танков и 24 артсистемы за сутки