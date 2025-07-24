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На фронті за добу відбулося 130 бойових зіткнень, Покровський напрямок лідирує за кількістю атак

Київ • УНН

 • 748 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 130 бойових зіткнень, з яких 43 припали на Покровський напрямок. Російські війська застосували 1156 дронів-камікадзе, 4 ракети, 91 керовану бомбу та здійснили 3821 обстріл.

На фронті за добу відбулося 130 бойових зіткнень, Покровський напрямок лідирує за кількістю атак

Від початку цієї доби на фронті відбулося 130 бойових зіткнень, найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку. Росіяни залучили для ураження 1 156 дронів-камікадзе, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосували чотири ракети й скинули 91 керовану бомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 156 дронів-камікадзе та здійснили 3 821 обстріл позицій наших військ і населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби наші війська відбили 15 атак противника. Також ворог завдав шести авіаударів, застосувавши при цьому сім керованих авіабомб, та здійснив 190 обстрілів, п’ять із яких — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Петро-Іванівка та Кам’янське — усі ворожі атаки було відбито.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири атаки на позиції наших оборонців поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 17 разів атакували поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Чернещина, Середнє. Одне бойове зіткнення триває.

На Сіверському напрямку триває бій поблизу Григорівки.

Одну атаку противника було відбито на Краматорському напрямку — в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля противника зосереджено неподалік Торецька, Русиного Яру, у напрямках Олександро-Шультиного та Катеринівки. Наразі триває одне бойове зіткнення.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Русин Яр, Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, а також у напрямку населених пунктів Володимирівка і Покровськ. Наразі тривають два бойові зіткнення.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 67 окупантів, з яких 49 — безповоротно.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 14 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Піддубне, Маліївка, Воскресенка — у напрямку Темирівки й Олександрограда. Ще чотири бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами було обстріляно райони населеного пункту Залізничне. Наступальних дій противника не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз безуспішно намагалися просунутися в районі населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони, крім того — завдав авіаудару по населених пунктах Херсон та Миколаївка.

На інших напрямках суттєвих змін ситуації не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога: понад тисяча солдатів, 5 танків та 24 артсистеми за добу24.07.25, 07:53 • 3330 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Генеральний прокурор (Україна)
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
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