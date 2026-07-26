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На фронте за сутки 231 боевое столкновение, оккупанты нанесли 71 авиаудар - Генштаб

Киев • УНН

 • 1266 просмотра

26 июля на фронте произошло 231 боевое столкновение. Враг нанес два ракетных удара и 71 авиаудар, сбросив 230 управляемых авиабомб.

На фронте за сутки 231 боевое столкновение, оккупанты нанесли 71 авиаудар - Генштаб

С начала суток 26 июля на фронте произошло 231 боевое столкновение. Оккупанты нанесли два ракетных удара с применением девяти ракет и совершили 71 авиационный удар, сбросив 230 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также враг использовал 4964 дрона-камикадзе и совершил 1842 обстрела населенных пунктов и позиций Сил обороны.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано. В то же время противник нанес один авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб и совершил 58 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений возле Старицы и Охримовки.

На Купянском направлении сегодня враг совершил три штурма позиций Сил обороны в направлении населенных пунктов Купянск, Подолы и Куриловка.

Шестнадцать попыток захватчиков продвинуться зафиксировано на Лиманском направлении в районах Шийковки, Новоселовки, Дробышевого, Ставков, Лимана, Дибровы и Озерного.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 20 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Кривой Луки, Закитного, Пискуновки, Рай-Александровки и Резниковки.

Три вражеских штурма зафиксировано на Краматорском направлении в районах Дибровы, Тихоновки и Малиновки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 16 вражеских штурмов вблизи Константиновки и Ильиновки.

Всего 23 атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новопавловка, Кучеров Яр, Вильное, Белицкое, Мирное, Васильевка, Шевченко, Новый Донбасс, Павловка, Котлино, Новогришино, Новоалександровка и Удачное.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 36 оккупантов и 18 - ранено; уничтожена одна артиллерийская система, одна единица автомобильной и одна единица специальной техники врага. Повреждены две артиллерийские системы и пять единиц автомобильной техники противника. Уничтожено или подавлено 224 беспилотных летательных аппарата различных типов.

Десять атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Терноватое, Горькое, Староукраинка, Цветковое и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе Лукьяновского.

На Александровском и Приднепровском направлениях вражеских штурмовых действий не зафиксировано.

Не менее 5 ракет атаковали Киев, в нескольких районах вспыхнули пожары, атака продолжается26.07.26, 00:56 • 27799 просмотров

Евгений Устименко

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