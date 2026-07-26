На фронте за сутки 231 боевое столкновение, оккупанты нанесли 71 авиаудар - Генштаб
Киев • УНН
26 июля на фронте произошло 231 боевое столкновение. Враг нанес два ракетных удара и 71 авиаудар, сбросив 230 управляемых авиабомб.
С начала суток 26 июля на фронте произошло 231 боевое столкновение. Оккупанты нанесли два ракетных удара с применением девяти ракет и совершили 71 авиационный удар, сбросив 230 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Также враг использовал 4964 дрона-камикадзе и совершил 1842 обстрела населенных пунктов и позиций Сил обороны.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано. В то же время противник нанес один авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб и совершил 58 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня.
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений возле Старицы и Охримовки.
На Купянском направлении сегодня враг совершил три штурма позиций Сил обороны в направлении населенных пунктов Купянск, Подолы и Куриловка.
Шестнадцать попыток захватчиков продвинуться зафиксировано на Лиманском направлении в районах Шийковки, Новоселовки, Дробышевого, Ставков, Лимана, Дибровы и Озерного.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 20 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Кривой Луки, Закитного, Пискуновки, Рай-Александровки и Резниковки.
Три вражеских штурма зафиксировано на Краматорском направлении в районах Дибровы, Тихоновки и Малиновки.
На Константиновском направлении Силы обороны отбили 16 вражеских штурмов вблизи Константиновки и Ильиновки.
Всего 23 атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новопавловка, Кучеров Яр, Вильное, Белицкое, Мирное, Васильевка, Шевченко, Новый Донбасс, Павловка, Котлино, Новогришино, Новоалександровка и Удачное.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 36 оккупантов и 18 - ранено; уничтожена одна артиллерийская система, одна единица автомобильной и одна единица специальной техники врага. Повреждены две артиллерийские системы и пять единиц автомобильной техники противника. Уничтожено или подавлено 224 беспилотных летательных аппарата различных типов.
Десять атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Терноватое, Горькое, Староукраинка, Цветковое и Чаривное.
На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе Лукьяновского.
На Александровском и Приднепровском направлениях вражеских штурмовых действий не зафиксировано.
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