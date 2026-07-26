На фронте за сутки 231 боевое столкновение, оккупанты нанесли 71 авиаудар - Генштаб

Удар рф по Чернигову - количество пострадавших возросло до 25 человек, спасательные работы завершены

путин снова "блеснул знанием" истории и заговорил о претензиях соседей на запад Украины

БПЛА рф атаковал супермаркет АТБ в Чернигове, есть погибшие и раненые, среди жертв - ребенок

Зеленский встретится с Трампом в Белом доме на следующей неделе - ABC News

Иран прекратил удары на фоне паузы в атаках США

Силы обороны Украины поразили в Крыму объект «Черноморнефтегаз» и подтвердили удар по тюменскому НПЗ

Европа может не успеть заполнить газовые хранилища к зиме из-за дефицита поставок - Reuters

Не менее 5 ракет атаковали Киев, в нескольких районах вспыхнули пожары, атака продолжается

Выставку оборонных технологий IRON DEMO 2026 во Львове отменили из-за удара РФ по Киевщине