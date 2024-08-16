На фронте состоялось 99 боевых столкновений, 37 из них на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток произошло 99 боевых столкновений, 37 из них на Покровском направлении. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 22.00 16.08.2024, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что с начала суток произошло 99 боевых столкновений, противник нанес пять ракетных ударов, применив семь ракет, 56 авиационных ударов - сбросил 69 КАБов, задействовал для ударов 687 дронов-камикадзе и совершил 3371 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении оккупанты в течение этих суток совершили девять атак вблизи Липцов и Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отбили семь штурмовых действий, еще два боестолкновения продолжаются. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 87 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены танк, одна ББМ, четыре автомобиля и пять единиц спецтехники. Кроме того, значительно повреждены шесть вражеских артиллерийских систем, боевая бронированная машина, три единицы специальной техники и 4 автомобиля. Также, наши воины поразили 40 блиндажей и других укрытий оккупантов.

На Купянском направлении Силами обороны зафиксировано 10 атак противника в районах Глушковки, Андреевки и Кругляковки, три из них продолжаются, ситуация контролируемая. Шесть раз враг атаковал на Лиманском направлении, безуспешно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Макеевка, Торское и Невское.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отбили семь штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского, Переездного и Спирного.

На Краматорском направлении состоялось три боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районе Часового Яра и Григорьевки. Все попытки противника потеснить наших воинов оказались тщетными.

Враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня, захватчики атаковали позиции украинских воинов вблизи населенных пунктов Дилиевка, Северное, Торецк, Железное, Нелиповка и Нью-Йорк. 10 штурмов наши защитники отбили, одна атака продолжается и сейчас.

На Покровском направлении, с начала суток, в районах Пантелеймоновки, Водяного, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Гродовки, Новогродовки, Новожеланного, Птичьего и Зеленого поля шли жесткие бои. Отражено 28 наступательных и штурмовых действий врага. Еще девять боестолкновений продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей и позиций. Сегодняшние потери врага предварительно составляют 138 ликвидированных и 212 раненых оккупантов, также украинскими военнослужащими уничтожено две артиллерийские системы, 6 БпЛА, два мотоцикла, две единицы автомобильной и две - специальной техники. Кроме того, БМП, шесть автомобилей, РСЗО БМ-21 "Град" и шесть вражеских артсистем были значительно повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время насчитывается 10 безуспешных для оккупантов боевых столкновений. Захватчики сохраняют наибольшую активность возле Красногоровки и Константиновки.

На Времовском направлении произошло одно боестолкновение в направлении Константиновки.

На Ореховском направлении наши войска отбили тоже одну атаку противника в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск успешно отбили три штурма противника на наши позиции.

Напомним

За прошедшие сутки российская оккупационная армия потеряла на войне в Украине 1330 военных. Силы обороны уничтожили 12 танков и 59 артиллерийских систем.