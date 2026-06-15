На фронте с начала суток произошло более 190 боевых столкновений, враг запустил 6,2 тыс. дронов - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 192 боевых столкновения. Враг запустил более 6,2 тыс. дронов и сбросил 157 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар с применением 70 ракет и 58 авиационных ударов – сбросил 157 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6222 дрона-камикадзе и совершил 2085 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 43 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых – с применением РСЗО. Зафиксировано три штурмовых действия врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Старица, Избицкое, Вильча, Волчанск и Волчанские Хутора. Две из этих атак еще продолжаются.

На Купянском направлении враг проводил штурмовое действие в сторону Куриловки.

На Лиманском направлении украинские воины отражали 16 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Заречное, Лиман, Новоселовка, Дробышево, Диброва, Новомихайловка и Ямполь. Три из этих атак еще продолжаются.

На Славянском направлении противник штурмовал 10 раз в сторону Рай-Александровки и в районе Резниковки, Кривой Луки, Закитного.

На Краматорском направлении оккупанты атакующих действий не проводили.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 10 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Ильиновка, Плещеевка, Степановка, Вильное и в сторону Константиновки, Белицкого.

На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Затишок, Шевченко, Мирное, Гришино, Сергеевка, Муравка и Новопавловка. Три из этих атак еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 36 оккупантов и ранено 10, уничтожено четыре единицы автомобильной техники. Также повреждено пять единиц автомобильной техники, две пушки и 67 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 235 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении захватчики проводили три штурмовых действия в районах Новоселовки, Калиновского и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 16 атак оккупантов, две из них еще продолжаются. Враг проводил штурмовые действия в сторону Злагоды, Доброполья, Радостного, Ровнополья, Воздвижевки, Гуляйпольского, Долинки и Чаривного.

На Ореховском направлении противник пять раз штурмовал в районах Павловки, Степногорска и Степного. Три из этих атак еще продолжаются.

На Приднепровском направлении противник атаковал в сторону Антоновки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Потери РФ за сутки: 1320 солдат и более двух тысяч беспилотников