На фронте произошло 239 боёв за сутки - Генштаб ВСУ

В течение минувших суток 18 августа на фронте произошло 239 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет и 87 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 302 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Кроме того, захватчики применили 11 130 дронов-камикадзе и осуществили 3070 обстрелов населенных пунктов и позиций Сил обороны, 27 — с применением реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и одно место запуска беспилотных летательных аппаратов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки наши защитники остановили три вражеских штурма. В то же время агрессор осуществил 54 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых — с применением РСЗО. Также противник нанес пять авиаударов с применением 14 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили десять атак противника. Захватчики пытались продвинуться вблизи Избицкого, Довжанки, Старицы, Митрофановки, Лозовой Второй, Радьковки, Бочкового и Охримовки.

На Купянском направлении произошло два наступательных действия врага в сторону Новоосинового и Куриловки.

Попытки вклиниться в украинскую оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты шесть раз атаковали в сторону населенных пунктов Лиман, Дробышево и в районе населенных пунктов Редкодуб и Новоселовка.

На Славянском направлении противник осуществил 16 штурмовых действий в районах населенных пунктов Резниковка, Кривая Лука, Закитное и в сторону Рай-Александровки и Николаевки.

На Краматорском направлении российские захватчики проводили одно наступательное действие в сторону Ижевки.

На Константиновском направлении зафиксирована 31 атака. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Новоселовка, Долгая Балка, Иванополье, Ильиновка, Софиевка, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Вольное, Степановка, Новопавловка, Кучеров Яр.

Двадцать семь атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Удачное, Новоалександровка, Молодецкое, Котлино и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Сергеевка, Васильевка, Мирное, Ганновка.

На Александровском направлении захватчики осуществили три атаки в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Рыбное и Сосновка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 12 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Ровное, Доброполье, Железнодорожное, Новоселовка, Лесное, Чаривное, Горькое.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Плавней.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Потери российских оккупантов за минувшие сутки составили 1190 человек. Также обезврежены два танка, 50 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 19 наземных робототехнических комплексов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 427 единиц автомобильной и одна единица специальной техники врага.

рф атаковала баллистикой, обезврежены 58 из 65 дронов с "Бандеролями"