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На фронті сталось 239 боїв за добу - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

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18 серпня на фронті відбулося 239 боїв, росіяни завдали 87 авіаударів і застосували понад 11 тисяч дронів. Втрати РФ склали 1190 військових.

На фронті сталось 239 боїв за добу - Генштаб ЗСУ

Впродовж минулої доби 18 серпня на фронті сталось 239 бойових зіткнень. Противник здійснив один ракетний удар із застосуванням двох ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 302 керовані авіабомби. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Крім того, загарбники застосували 11 130 дронів-камікадзе та здійснили 3070 обстрілів населених пунктів і позицій Сил оборони, 27 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та одне місце запуску безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили три ворожі штурми. Водночас агресор здійснив 54 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, два з яких із застосуванням РСЗВ. Також противник завдав п’яти авіаударів із застосуванням 14 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили десять атак противника. Загарбники намагалися просунутися неподалік Ізбицького, Довжанки, Стариці, Митрофанівки, Лозової Другої, Радьківки, Бочкового та Охримівки.

На Куп’янському напрямку відбулося дві наступальні дії ворога у бік Новоосинового та Курилівки.

Спроби вклинитися в українську оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти шість разів атакували у бік населених пунктів Лиман, Дробишеве та в районі населених пунктів Рідкодуб й Новоселівка.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 16 штурмових дій у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Закітне та в бік Рай-Олександрівки й Миколаївки.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили одну наступальну дію в бік Іжевки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 31 атаку. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Новоселівка, Довга Балка, Іванопілля, Іллінівка, Софіївка, Русин Яр та у бік населених пунктів Вільне, Степанівка, Новопавлівка, Кучерів Яр.

Двадцять сім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Удачне, Новоолександрівка, Молодецьке, Котлине та в бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка, Василівка, Мирне, Ганнівка.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили три атаки у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Рибне та Соснівка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 12 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Рівне, Добропілля, Залізничне, Новоселівка, Лісне, Чарівне, Гірке.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Втрати російських окупантів минулої доби склали 1190 осіб. Також знешкоджено два танки, 50 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 19 наземних робототехнічних комплексів, 1738 безпілотних літальних апаратів, 427 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога.

рф атакувала балістикою, знешкоджено 58 з 65 дронів з "Бандеролями"19.08.26, 08:37 • 3512 переглядiв

Євген Устименко

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