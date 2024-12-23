На фронте произошло 235 боевых столкновений, 46 из них в курской области - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки произошло 235 боевых столкновений на разных направлениях фронта, из них 46 на курском направлении. Противник потерял более 200 военных убитыми и 224 ранеными только на Покровском направлении.
Силы обороны продолжают стойко стоять на защите Украины. С начала суток произошло 235 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 23.12.2024, передает УНН.
Противник нанес 12 авиационных ударов с применением 37 КАБ, более 490 ударов дронами-камикадзе и совершил более трех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения,
На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник 19 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Лозовой, Двуречной и Богуславки.
Двадцать шесть раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении Грековки, Новоегоровки, Зеленого Гая, Новой Кругляковки, Твердохлебово, Надежды, Новосергиевки, Тернов, Шийковки, Сергеевки, Макеевки и Ивановки.
На Северском направлении в районе Белогоровки наши защитники отбили 13 вражеских штурмов.
На Краматорском направлении противник совершил девять атак позиций наших защитников. Вражеская активность проявлялась в районах Ступочек, Часового Яра и Предтечино, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами.
В районах Дилиевки, Дачного, Белой Горы, Щербиновки и Торецка враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении, два боестолкновения продолжаются до сих пор.
Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 30 атак. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Миролюбовка, Даченское, Новый Труд, Новотроицкое, Зеленое, Новоелизаветовка, Новооленевка, Новопустинка, Воздвиженка, Луч, Лисовка и Успеновка. Все атаки на направлении украинские защитники успешно отбили. Кроме того, враг нанес бомбардировки 9 КАБами по районам населенных пунктов Котлино, Зверево и Успеновка. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.
По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день на данном направлении ликвидирован 201 оккупант, еще 224 - ранены. Уничтожена одна боевая машина пехоты, три единицы автомобильной и единица мототехники. Кроме того, были повреждены два танка противника.
На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 32 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Курахово, Петропавловка, Сонцовка, Старые Терны, Дачное, Константинополь и Андреевка, по районам которых противник активно привлекал бомбардировочную авиацию.
На данном направлении противник потерял 77 оккупантов убитыми и ранеными.
На Времовском направлении произошло 35 боестолкновений в районах Новодаровки, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сторожевого, Большой Новоселки, Нового Комара и Новоселки. Сейчас продолжаются два боестолкновения. Кроме того, враг нанес авиационные удары 7 КАБами по району населенного пункта Темировка.
В районе Белогорья на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм.
На Ореховском направлении враг четыре раза без успеха пытался выбить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки.
На Приднепровском направлении враг совершил одно штурмовое действие, которое успешно отбили наши защитники.
На Курском направлении за сутки наши защитники отбили 46 атак противника. Враг нанес 374 артиллерийских удара, из них 9 - из реактивных систем залпового огня.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Количество убитых и раненых военных КНДР на Курщине превышает уже 3 тыс. человек - Зеленский23 дек. 2024, 15:42 • 26450 просмотров