На фронте происходило 164 боестолкновения: самое горячее на Кураховском направлении - Генштаб
Киев • УНН
За сутки произошло 164 боевых столкновения на разных направлениях фронта. Больше всего атак врага зафиксировано на Кураховском направлении - 40 попыток прорыва позиций ВСУ.
На фронте произошло 164 боестолкновения. Враг продолжает активно бить на Кураховском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении захватчики 4 раза безуспешно били возле Волчанска.
На Купянском направлении террористы 14 раз штурмовали в районах Кондрашовки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой и Берестового.
На Лиманском направлении агрессор 11 раз атаковал вблизи Грековки, Заречного, Тернов, Торского и Григорьевки.
На Северском направлении ВСУ отбили 4 атаки противника в районе населенного пункта Белогоровка.
На Краматорском направлении Защитники остановили одно наступательное действие вблизи населенного пункта Бондарное.
На Торецком направлении оккупанты 10 раз атаковали возле Торецка и Щербиновки. Захватническая армия активно применяла авиацию в течение дня, так были нанесены удары по районам населенных пунктов Дилиевка, Дружба, Торецк, Щербиновка и Петровка.
На Покровском направлении вражеские силы 34 раза пытались прорваться неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Селидово, Вишневое и Чумацкое.
На Кураховском направлении захватчик 40 раз штурмовал вблизи Ильинки, Берестков, Новоселидовки, Новодмитровки, Вознесенки, Максимовки, Антоновки и Катериновки.
На Времовском направлении террористы реализовали 6 наступлений неподалеку Трудового, Константинопольского и Сухих Ялов.
На Ореховском направлении враг пытается продвинуться вблизи Новоандреевки.
На Приднепровском направлении противник трижды неудачно атаковал позиции ВСУ.
Генштаб: рф продолжает атаки боеприпасами с химическими веществами против Сил обороны, за месяц еще 323 случая8 ноября 2024, 08:16 • 20236 просмотров