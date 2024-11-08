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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте происходило 164 боестолкновения: самое горячее на Кураховском направлении - Генштаб

На фронте происходило 164 боестолкновения: самое горячее на Кураховском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

21:09 • 1001 просмотра

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За сутки произошло 164 боевых столкновения на разных направлениях фронта. Больше всего атак врага зафиксировано на Кураховском направлении - 40 попыток прорыва позиций ВСУ.

На фронте произошло 164 боестолкновения. Враг продолжает активно бить на Кураховском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении захватчики 4 раза безуспешно били возле Волчанска.

На Купянском направлении террористы 14 раз штурмовали в районах Кондрашовки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой и Берестового.

На Лиманском направлении агрессор 11 раз атаковал вблизи Грековки, Заречного, Тернов, Торского и Григорьевки.

На Северском направлении ВСУ отбили 4 атаки противника в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении Защитники остановили одно наступательное действие вблизи населенного пункта Бондарное.

На Торецком направлении оккупанты 10 раз атаковали возле Торецка и Щербиновки. Захватническая армия активно применяла авиацию в течение дня, так были нанесены удары по районам населенных пунктов Дилиевка, Дружба, Торецк, Щербиновка и Петровка.

На Покровском направлении вражеские силы 34 раза пытались прорваться неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Селидово, Вишневое и Чумацкое.

На Кураховском направлении захватчик 40 раз штурмовал вблизи Ильинки, Берестков, Новоселидовки, Новодмитровки, Вознесенки, Максимовки, Антоновки и Катериновки.

На Времовском направлении террористы реализовали 6 наступлений неподалеку Трудового, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Ореховском направлении враг пытается продвинуться вблизи Новоандреевки.  

На Приднепровском направлении противник трижды неудачно атаковал позиции ВСУ.

Генштаб: рф продолжает атаки боеприпасами с химическими веществами против Сил обороны, за месяц еще 323 случая8 ноября 2024, 08:16 • 20236 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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