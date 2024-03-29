На Франковщине раздаются взрывы

На Ивано-Франковщине слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН. В области объявлена воздушная тревога.

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Сейчас воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. В воздушных силах предупредили о пусках ракет со стороны врага, в том числе и "Кинжалов".

Во время ночной атаки 29 марта взрывы раздавались в Днепре, Львовской, Хмельницкой областях, в Черкассах и Киевской области.

Атака дронов: в Воздушных силах зафиксировали несколько групп вражеских дронов