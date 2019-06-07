В Ивано-Франкловской области объявили о повышенной пожарной опасности

"С 7 по 9 июня на территории области ожидается пожароопасность 4-го класса (высокая)", - говорится в сообщении.

Напомним, спасатели объявили предупреждение о подъеме уровня воды на реках бассейнов Сяна и Днестра, что может стать причиной подтоплений.

Как сообщал УНН, в результате ливней подтоплены 18 домов и 124 двора в трех областях.