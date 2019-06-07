В Ивано-Франкловской области объявили о повышенной пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. На территории Ивано-Франковской области в ближайшие три дня ожидается высокая пожарная опасность. Об этом информирует пресс-центр ГСЧС, передает УНН.
"С 7 по 9 июня на территории области ожидается пожароопасность 4-го класса (высокая)", - говорится в сообщении.
Напомним, спасатели объявили предупреждение о подъеме уровня воды на реках бассейнов Сяна и Днестра, что может стать причиной подтоплений.
Как сообщал УНН, в результате ливней подтоплены 18 домов и 124 двора в трех областях.