На Франківщині оголосили про підвищену пожежну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. На території Івано-Франківської області у найближчі три дні очікується висока пожежна небезпека. Про це інформує прес-центр ДСНС, передає УНН.
"З 7 по 9 червня по території області очікується пожежна небезпека 4-го класу (висока)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, рятувальники оголосили попередження про підйом рівнів води на річках басейнів Сяну та Днiстра, що може стати причиною підтоплень.
Як повідомляв УНН, внаслідок злив підтоплено 18 будинків та 124 двори у трьох областях.