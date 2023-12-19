На фоне приближения праздников: в Сенате США до сих пор не договорились о военной помощи Украине

Законодатели американского Сената работали в течение выходных, чтобы найти компромисс по усилению границы и выделению средств на военную поддержку Украины. Однако лидер большинства в Сенате Чак Шумер в понедельник признал, что переговоры требуют времени. Об этом со ссылкой на Голос Америки, передает УНН.

Детали

По его словам, США должны решить миграционный кризис, но демократы не готовы поступаться для этого своими ценностями.

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Найти золотую середину чрезвычайно трудно, и обе стороны должны признать, что им придется пойти на уступки. Это потребует некоторого времени - заявил Шумер.

Вместе с тем во время заседания Сената в понедельник лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл предположил, что голосование состоится после праздников.

Меня вдохновляет преданность коллег продолжать достигать стабильного прогресса в переговорах в течение следующей недели и в дальнейшем - заметил Макконнелл.

Дополнение

Соединенные Штаты уже выделили более 100 миллиардов долларов на вооружение и поддержку Украины с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, а президент США Джо Байден попросил Конгресс одобрить еще 60 миллиардов долларов.

Однако республиканцы в Конгрессе все более скептически относятся к необходимости продолжать финансирование обороны Украины.

Сейчас республиканцы требуют изменить правила иммиграции, в обмен на разблокирование дополнительной помощи Украине. Небольшая группа законодателей от двух партий вместе с представителями администрации Байдена пытаются выработать соглашение, которое будет иметь достаточную поддержку с обеих сторон.

Напомним,

Белый дом планирует объявить в декабре о последнем пакете помощи Украине, который не требует одобрения финансирования со стороны Конгресса США.

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