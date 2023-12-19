На фоне приближения праздников: в Сенате США до сих пор не договорились о военной помощи Украине
Лидеры Сената работают над компромиссом по безопасности границ и помощи Украине, но им придется вести трудные переговоры, и голосование, вероятно, будет отложено до окончания каникул.
Эрдоган заявил, что ЕС будет тормозить вступление Украины и Молдовы
Президент Турции Эрдоган заявил, что ЕС замедлит процесс вступления Украины и Молдовы, отметив, что Турция столкнулась с политическими задержками в своей собственной давней заявке на вступление в блок.
В Украине запустят интерактивную карту укрытий в "Дія": правительство приняло решение
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что интерактивная карта укрытий будет доступна в "Дія". Карта позволит украинцам оценивать укрытия и оставлять отзывы о них.
Перед Новым годом столицу рф накрыла эпидемия: количество вызовов врачей выросло вдвое
Количество вызовов врачей в москве выросло более чем вдвое, а ежедневное количество вызовов подскочило с 11 000 до более 22 000, в основном из-за высокой температуры. Всплеск заболеваемости также повлиял на медицинский персонал, сократив количество бригад скорой помощи вдвое.
Израиль готов к новому перемирию в Газе в обмен на освобождение заложников - президент Герцог
Израиль готов к новому гуманитарному перемирию в Газе, чтобы способствовать освобождению заложников, заявил президент Герцог. Израиль также предлагает увеличить объемы гуманитарной помощи.
Оккупанты нанесли очередной удар по Херсонщине: есть раненый
61-летний мужчина получил ранение в ногу и спину во время российского обстрела Херсонской области и находится на лечении в больнице.
Громадам со значительной долей военного НДФЛ к перераспределению утвердили компенсацию - Минфин
Украинское правительство приняло решение о компенсации местным общинам, на которых повлияло перераспределение поступлений от военного НДФЛ.
МИД Финляндии выдал две сотни разрешений на уклонение от санкций против рф
Финляндия одобрила около 200 исключений из санкций против России из более 500 запросов, в основном по снятию персональных санкций и переводов средств. Разрешения также позволяют осуществлять платежи, связанные с имуществом подсанкционных лиц, и способствуют выходу финских компаний из россии.
Правительство утвердило дополнительную помощь пострадавшим от войны громадам и усовершенствовало компенсацию недопоступления от НДФЛ
Кабинет министров Украины принял постановление о предоставлении дополнительной помощи деоккупированным и пострадавшим от войны громадам, а также усовершенствовал компенсацию реверсной дотации за октябрь-декабрь и компенсацию недопоступления от НДФЛ. Средства будут направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и оплату коммунальных услуг.
Напоминание о пропавших детях в Украине: небоскреб в Нью-Йорке подсветят синим и желтым цветами
Эмпайр Стейт Билдинг будет подсвечен синим и желтым цветами, чтобы привлечь внимание к судьбе пропавших без вести детей в Украине на фоне российского вторжения - инициатива, организованная актером Львом Шрайбером.