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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фоне постоянного роста цен на топливо в россии с 1 августа снова запретят экспорт бензина

На фоне постоянного роста цен на топливо в россии с 1 августа снова запретят экспорт бензина

Киев  •  УНН

12 июля 2024, 09:06  •  7874 просмотра

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россия готовится с 1 августа снова запретить экспорт бензина, объясняя, что таким образом пытается насытить внутренний рынок. Тем временем цены на бензин в россии непрерывно растут с начала июня.

В россии готовятся с 1 августа повторно запретить экспорт бензина. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на федеральную антимонопольную службу, передает УНН.

Детали

российская антимонопольная служба выступила за возвращение к запрету экспорта бензина с 1 августа. Объясняют, что разрешение на экспорт было временным и длится оно до конца июля.

В службе считают, что ограничение экспорта топлива позволит насытить внутренний рынок - якобы в период повышенного спроса, связанного с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

СМИ также пишут, что сейчас стоимость бензинов на бирже идет вверх - практически непрерывный рост цен продолжается с начала июня.

Согласно расчетам Reuters, с начала июня в рф бензин марки Аи-92 подорожал в опте ориентировочно на 20%, Аи-95 - на 30%. Подорожание оптовых партий кратно превысило фактический рост розничных цен на эти марки бензина в России.

Напомним

Первый раз ограничения экспорта нефтепродуктов ввели осенью 2023 года, когда власти и нефтяники не смогли урегулировать топливный кризис.

Второй запрет на экспорт бензина был введен 1 марта 2024 года, когда резко шли вверх биржевые цены на бензин, и действовал до 20 мая, когда правительство назвало ситуацию стабильной.

Добавим

После серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам рф в начале 2024 года в россии обвалилось производство бензина. Только за три недели марта российские нефтеперерабатывающие заводы сократили объемы выпуска автомобильного бензина на 10%, а цены на бензин взлетели до рекордных.

СМИ: в рф заканчивается запас бензина из-за украинских атак на НПЗ30 апреля 2024, 19:15 • 17096 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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