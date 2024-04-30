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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
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СМИ: в рф заканчивается запас бензина из-за украинских атак на НПЗ
Удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к дефициту топлива и росту цен в россии.
Украина приветствовала делимитацию азербайджано-армянской границы - МИД
Министерство иностранных дел Украины приветствует начало делимитации границы между Азербайджаном и Арменией на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, рассматривая ее как предпосылку для нормализации отношений и обеспечения региональной стабильности и безопасности.
Нарушил запрет критиковать свидетелей: судья оштрафовал Трампа на 9 тыс. долларов
Бывший президент США Дональд Трамп был обвинен в неуважении к суду и оштрафован на 9 000 долларов за нарушение судейского постановления, которое запрещало ему критиковать потенциальных свидетелей во время его уголовного процесса.
В Тбилиси продолжаются протесты против закона об иноагентах: полиция применила перцовый газ, есть пострадавшие
Митинги против закона об иностранных агентах возле грузинского парламента в Тбилиси переросли в насилие, полиция применила против демонстрантов перечный газ и задержала нескольких протестующих, тогда как тысячи других собрались на проспекте Руставели.
Эстония вернула почти три сотни украинских артефактов: редкие старинные монеты и ювелирные изделия
Эстония вернула Украине 274 незаконно вывезенных археологических артефакта, в частности древние скифские, сарматские и средневековые украшения, монеты и конскую сбрую, продемонстрировав поддержку культурного наследия Украины во время продолжающейся войны.
Приостановление консульских услуг мужчинам за рубежом: в МИД опровергли еще ряд мифов
Министерство иностранных дел Украины временно приостановило прием новых обращений на консульское обслуживание от мужчин призывного возраста за рубежом с целью подготовки к внедрению новых правил, связанных с законом о мобилизации, но существующие обращения продолжают обрабатываться, а неотложная помощь по-прежнему предоставляется всем гражданам Украины независимо от пола или возраста.
Зеленский провел совещания с Сырским и Умеровым: о чем говорили
Президент Зеленский провел встречи, посвященные ситуации на фронте, российскому наступлению и действиям Украины, направленным на срыв российских планов и достижения целей, обсудил вопросы поставок оружия и координации с партнерами для усиления возможностей украинских войск.
"Отрицательное всплытие": волонтерский и антироссийский проект
Проект "Отрицательное всплытие" воспроизводит затопление российского крейсера "Москва" с помощью иммерсивных технологий, вызывая эмоции победы и национальной гордости для противодействия российской пропаганде и формирования нового украинского культурного нарратива.
Зеленский поблагодарил пограничников за защиту Украины и объявил о расширении штата ГПСУ
Президент Владимир Зеленский поблагодарил и поименно отметил конкретных украинских пограничников за их храбрость и эффективность в защите границ Украины, объявил о расширении Государственной пограничной службы благодаря их профессионализму и наградил пограничников государственными наградами.
Единственный вопрос, "заберет" ли рф Одессу: Маск выдал очередное циничное заявление о войне в Украине
Илон Маск считает, что россия может захватить Одессу в рамках своей политики, направленной на установление контроля над регионами, включенными в российскую конституцию, согласно его циничному заявлению о продолжающейся войне против Украины.