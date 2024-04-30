СМИ: в рф заканчивается запас бензина из-за украинских атак на НПЗ

Волна ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине россии заставила кремль поспешно защищать свою территорию, одновременно продолжая вести войну со своим соседом. Но теракты также привели к немыслимому — в результате чего в крупнейшем в мире нефтяном государстве заканчивается бензин, передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

По данным правительства рф, цены на дизельное топливо для российских потребителей взлетели до небес, увеличившись почти на 10 процентов только за последнюю неделю. Стоимость бензина также достигла шестимесячного максимума, увеличившись более чем на 20 процентов с начала года, поскольку поставки сокращаются, и все больше и больше предприятий вынуждены приостанавливать производство.

В прошлую среду два хранилища топлива, принадлежащие российскому энергетическому гиганту "Роснефть", примерно в 500 километрах от границы с Украиной, были серьезно повреждены дронами. В этом году аналогичным образом пострадали более дюжины нефтеперерабатывающих заводов в девяти российских регионах, причем официальные лица в Киеве заявили, что эта отрасль является законной мишенью войны.

"Это как комар: если вы не можете его найти, не можете убить, и он продолжает возвращаться ночь за ночью, вы будете утомлены", — заявил Филип Ингрэм, бывший офицер британской военной разведки и специалист по планированию НАТО. "Это очень хороший способ снять напряжение с линии фронта".

В результате Москва сократила экспорт топлива до почти исторического минимума, отгрузив на прошлой неделе чуть более 712 000 тонн дизельного топлива и газойля по сравнению с более чем 844 000 тонн за ту же неделю в 2023 году.

Для Москвы это одновременно политическая и военная проблема. Дешевое топливо не только имеет важное значение для военных усилий россии, но и является ключевой частью предложения президента владимира путина обществу, противоядия от отстающих зарплат и слабого рубля.

Добавим

Издание отмечает, что тенденция, судя по всему, сохранится и в обозримом будущем.

Выступая на этой неделе перед местными СМИ, Игорь Юшков, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности россии, заявил, что цены вряд ли снизятся в ближайшее время — и стране, возможно, даже придется импортировать бензин из запасов, хранящихся в соседней беларуси.

В прошлом году москва была вынуждена ввести запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из-за дефицита на внутреннем рынке, где правила исторически удерживали цены на низком уровне, чтобы успокоить автомобилистов и искусственно стимулировать сельскохозяйственный сектор.

Однако, поскольку топливо на международном уровне дорожало, посредники наживались, продавая за границу дешевый бензин, который предназначался для использования внутри россии, создавая бурный черный рынок. москва ослабила запрет в ноябре, но была вынуждена вновь ввести его в марте из-за украинских ударов.

В то время как большинство западных стран прекратили импортировать очищенное российское топливо, такое как бензин и дизельное топливо, Объединенные Арабские Эмираты вместе с несколькими странами Южной Америки и Северной Африки продолжают покупать его. Теперь москве придется выбирать между максимизацией денежного потока, наполняющего ее военный сундук, или обеспечением того, чтобы ее солдаты и гражданские лица могли пополнить свои танки.

"Физические санкции" Украины могут ускорить реальные санкции", — сказала Мария Шагина, эксперт по российской экономике Международного института стратегических исследований. "Киев обнаружил технологическую уязвимость москвы, а удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам ускоряют воздействие западных санкций, из-за которых эти нефтеперерабатывающие заводы уже с трудом заменяют западное оборудование, запасные части и программное обеспечение".

Однако попытки Украины перекрыть потоки топлива и средств, которые Кремль использует для распространения смертей и разрушений, вызвали предупреждения со стороны Соединенных Штатов: высокопоставленные чиновники, такие как министр обороны Ллойд Остин, публично предостерегают от ударов, опасаясь разрушить глобальную энергетическую систему. Тем временем москва активно атаковала украинскую инфраструктуру, разрушая электросеть страны, добавляет издание.

Киев пообещал сделать все возможное, чтобы подорвать способность россии вести войну, несмотря на предупреждения.

Удары "оказывают эффект, потому что они разрушают нефтяную инфраструктуру и другую критически важную национальную инфраструктуру", сказал Ингрэм, бывший офицер британской военной разведки.

По его прогнозам, эту стратегию "будут изучать в академиях подготовки офицеров в ближайшие десятилетия".