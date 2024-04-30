СМИ: в рф заканчивается запас бензина из-за украинских атак на НПЗ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  102974 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  102898 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  115023 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  146215 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  148318 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204379 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168813 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187190 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161233 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  143050 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

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Украина приветствовала делимитацию азербайджано-армянской границы - МИД

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Нарушил запрет критиковать свидетелей: судья оштрафовал Трампа на 9 тыс. долларов

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В Тбилиси продолжаются протесты против закона об иноагентах: полиция применила перцовый газ, есть пострадавшие

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Зеленский провел совещания с Сырским и Умеровым: о чем говорили

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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  183395 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  186447 просмотра

СМИ: в рф заканчивается запас бензина из-за украинских атак на НПЗ

Удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к дефициту топлива и росту цен в россии.

Война •   •  6609 просмотра
СМИ: в рф заканчивается запас бензина из-за украинских атак на НПЗ

Украина приветствовала делимитацию азербайджано-армянской границы - МИД

Министерство иностранных дел Украины приветствует начало делимитации границы между Азербайджаном и Арменией на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, рассматривая ее как предпосылку для нормализации отношений и обеспечения региональной стабильности и безопасности.

политика •   •  9287 просмотра
Украина приветствовала делимитацию азербайджано-армянской границы - МИД

Нарушил запрет критиковать свидетелей: судья оштрафовал Трампа на 9 тыс. долларов

Бывший президент США Дональд Трамп был обвинен в неуважении к суду и оштрафован на 9 000 долларов за нарушение судейского постановления, которое запрещало ему критиковать потенциальных свидетелей во время его уголовного процесса.

Новости Мира •   •  8026 просмотра
Нарушил запрет критиковать свидетелей: судья оштрафовал Трампа на 9 тыс. долларов

В Тбилиси продолжаются протесты против закона об иноагентах: полиция применила перцовый газ, есть пострадавшие

Митинги против закона об иностранных агентах возле грузинского парламента в Тбилиси переросли в насилие, полиция применила против демонстрантов перечный газ и задержала нескольких протестующих, тогда как тысячи других собрались на проспекте Руставели.

Новости Мира •   •  9003 просмотра
В Тбилиси продолжаются протесты против закона об иноагентах: полиция применила перцовый газ, есть пострадавшие

Эстония вернула почти три сотни украинских артефактов: редкие старинные монеты и ювелирные изделия

Эстония вернула Украине 274 незаконно вывезенных археологических артефакта, в частности древние скифские, сарматские и средневековые украшения, монеты и конскую сбрую, продемонстрировав поддержку культурного наследия Украины во время продолжающейся войны.

Экономика •   •  10060 просмотра
Эстония вернула почти три сотни украинских артефактов: редкие старинные монеты и ювелирные изделия

Приостановление консульских услуг мужчинам за рубежом: в МИД опровергли еще ряд мифов

Министерство иностранных дел Украины временно приостановило прием новых обращений на консульское обслуживание от мужчин призывного возраста за рубежом с целью подготовки к внедрению новых правил, связанных с законом о мобилизации, но существующие обращения продолжают обрабатываться, а неотложная помощь по-прежнему предоставляется всем гражданам Украины независимо от пола или возраста.

Война •   •  13704 просмотра
Приостановление консульских услуг мужчинам за рубежом: в МИД опровергли еще ряд мифов

Зеленский провел совещания с Сырским и Умеровым: о чем говорили

Президент Зеленский провел встречи, посвященные ситуации на фронте, российскому наступлению и действиям Украины, направленным на срыв российских планов и достижения целей, обсудил вопросы поставок оружия и координации с партнерами для усиления возможностей украинских войск.

Война •   •  13338 просмотра
Зеленский провел совещания с Сырским и Умеровым: о чем говорили

"Отрицательное всплытие": волонтерский и антироссийский проект

Проект "Отрицательное всплытие" воспроизводит затопление российского крейсера "Москва" с помощью иммерсивных технологий, вызывая эмоции победы и национальной гордости для противодействия российской пропаганде и формирования нового украинского культурного нарратива.

Новости Бизнеса •   •  6590 просмотра
"Отрицательное всплытие": волонтерский и антироссийский проект

Зеленский поблагодарил пограничников за защиту Украины и объявил о расширении штата ГПСУ

Президент Владимир Зеленский поблагодарил и поименно отметил конкретных украинских пограничников за их храбрость и эффективность в защите границ Украины, объявил о расширении Государственной пограничной службы благодаря их профессионализму и наградил пограничников государственными наградами.

Война •   •  14474 просмотра
Зеленский поблагодарил пограничников за защиту Украины и объявил о расширении штата ГПСУ

Единственный вопрос, "заберет" ли рф Одессу: Маск выдал очередное циничное заявление о войне в Украине

Илон Маск считает, что россия может захватить Одессу в рамках своей политики, направленной на установление контроля над регионами, включенными в российскую конституцию, согласно его циничному заявлению о продолжающейся войне против Украины.

Война •   •  13746 просмотра
Единственный вопрос, "заберет" ли рф Одессу: Маск выдал очередное циничное заявление о войне в Украине