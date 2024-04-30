ЗМІ: у рф закінчується запас бензину через українські атаки на НПЗ

Хвиля ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у глибині росії змусила кремль поспіхом захищати свою територію, одночасно продовжуючи вести війну зі своїм сусідом. Але теракти також призвели до немислимого - внаслідок чого в найбільшій у світі нафтовій державі закінчується бензин, передає УНН з посиланням на Politico.

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За даними уряду рф, ціни на дизельне паливо для російських споживачів злетіли до небес, збільшившись майже на 10 відсотків тільки за останній тиждень. Вартість бензину також досягла шестимісячного максимуму, збільшившись більш ніж на 20 відсотків від початку року, оскільки поставки скорочуються, і дедалі більше підприємств змушені призупиняти виробництво.

Минулої середи два сховища палива, що належать російському енергетичному гігантові "Роснефть", приблизно за 500 кілометрів від кордону з Україною, були серйозно пошкоджені дронами. Цього року аналогічним чином постраждали більше дюжини нафтопереробних заводів у дев'яти російських регіонах, причому офіційні особи в Києві заявили, що ця галузь є законною мішенню війни.

"Це як комар: якщо ви не можете його знайти, не можете вбити, і він продовжує повертатися ніч за ніччю, ви будете стомлені", - заявив Філіп Інгрем, колишній офіцер британської військової розвідки і фахівець із планування НАТО. "Це дуже хороший спосіб зняти напругу з лінії фронту".

У результаті москва скоротила експорт пального до майже історичного мінімуму, відвантаживши минулого тижня трохи більше ніж 712 000 тонн дизельного пального і газойлю порівняно з більш ніж 844 000 тонн за той самий тиждень у 2023 році.

Для москви це одночасно політична і військова проблема. Дешеве паливо не тільки має важливе значення для військових зусиль росії, а й є ключовою частиною пропозиції президента володимирапутіна суспільству, протиотрути від відстаючих зарплат і слабкого рубля.

Додамо

Видання зазначає, що тенденція, судячи з усього, збережеться і в найближчому майбутньому.

Виступаючи цього тижня перед місцевими ЗМІ, Ігор Юшков, аналітик Фонду національної енергетичної безпеки росії, заявив, що ціни навряд чи знизяться найближчим часом - і країні, можливо, навіть доведеться імпортувати бензин із запасів, що зберігаються в сусідній білорусі.

Минулого року москва була змушена запровадити заборону на експорт бензину і дизельного пального через дефіцит на внутрішньому ринку, де правила історично утримували ціни на низькому рівні, щоб заспокоїти автомобілістів і штучно стимулювати сільськогосподарський сектор.

Однак, оскільки паливо на міжнародному рівні дорожчало, посередники наживалися, продаючи за кордон дешевий бензин, що призначався для використання всередині росії, створюючи бурхливий чорний ринок. москва послабила заборону в листопаді, але була змушена знову ввести її в березні через українські удари.

У той час як більшість західних країн припинили імпортувати очищене російське паливо, таке як бензин і дизельне паливо, Об'єднані Арабські Емірати разом із кількома країнами Південної Америки та Північної Африки продовжують купувати його. Тепер москві доведеться обирати між максимізацією грошового потоку, що наповнює її військову скриню, або забезпеченням того, щоб її солдати і цивільні особи могли поповнити свої танки.

"Фізичні санкції" України можуть прискорити реальні санкції", - сказала Марія Шагіна, експерт з російської економіки Міжнародного інституту стратегічних досліджень. "Київ виявив технологічну вразливість москви, а удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах прискорюють вплив західних санкцій, через які ці нафтопереробні заводи вже насилу замінюють західне обладнання, запасні частини та програмне забезпечення".

Однак спроби України перекрити потоки палива і засобів, які кремль використовує для поширення смертей і руйнувань, викликали попередження з боку Сполучених Штатів: високопоставлені чиновники, такі як міністр оборони Ллойд Остін, публічно застерігають від ударів, побоюючись зруйнувати глобальну енергетичну систему. Тим часом москва активно атакувала українську інфраструктуру, руйнуючи електромережу країни, додає видання.

Київ пообіцяв зробити все можливе, щоб підірвати здатність росії вести війну, незважаючи на попередження.

Удари "мають ефект, тому що вони руйнують нафтову інфраструктуру та іншу критично важливу національну інфраструктуру", сказав Інгрем, колишній офіцер британської військової розвідки.

За його прогнозами, цю стратегію "вивчатимуть в академіях підготовки офіцерів у найближчі десятиліття".