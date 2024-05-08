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росія може тимчасово зняти заборону на експорт бензину, яку вводили на пів року

росія може тимчасово зняти заборону на експорт бензину, яку вводили на пів року

Київ • УНН

 • 14981 перегляди

рф може тимчасово скасувати заборону на експорт бензину яку вводили на пів року через надлишок пропозиції на внутрішньому ринку.

Міненерго рф запропонувало уряду тимчасово зняти заборону експорту бензину, введену з березня 2024 року, після серії атак на російські нафтопереробні заводи.  Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що уряд рф має розглянути дану ініціативу найближчим часом. За словами віце-прем'єра олександр новака, зняття обмежень розглядається тільки "на якийсь період, щоб не мати потім дефіциту". 

Він також додав, що наразі російський ринок бензину перенасичений. У Міненерго запевнили, що моніторять ринок "на предмет вжиття заходів як у частині недопущення дефіциту, так і в частині уникнення затоварення". 

Нагадаємо

Після дронових атак України та масштабних весняних паводків у низці регіонів російська нафтопереробка знизилася до мінімуму за останні 11 місяців.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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