росія може тимчасово зняти заборону на експорт бензину, яку вводили на пів року
Київ • УНН
рф може тимчасово скасувати заборону на експорт бензину яку вводили на пів року через надлишок пропозиції на внутрішньому ринку.
Міненерго рф запропонувало уряду тимчасово зняти заборону експорту бензину, введену з березня 2024 року, після серії атак на російські нафтопереробні заводи. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що уряд рф має розглянути дану ініціативу найближчим часом. За словами віце-прем'єра олександр новака, зняття обмежень розглядається тільки "на якийсь період, щоб не мати потім дефіциту".
Він також додав, що наразі російський ринок бензину перенасичений. У Міненерго запевнили, що моніторять ринок "на предмет вжиття заходів як у частині недопущення дефіциту, так і в частині уникнення затоварення".
Нагадаємо
Після дронових атак України та масштабних весняних паводків у низці регіонів російська нафтопереробка знизилася до мінімуму за останні 11 місяців.