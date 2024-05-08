россия может временно снять запрет на экспорт бензина, который вводили на полгода

Минэнерго рф предложило правительству временно снять запрет экспорта бензина, введенный с марта 2024 года, после серии атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что правительство рф должно рассмотреть данную инициативу в ближайшее время. По словам вице-премьера александра новака, снятие ограничений рассматривается только "на какой-то период, чтобы не иметь потом дефицита".

Он также добавил, что сейчас российский рынок бензина перенасыщен. В Минэнерго заверили, что мониторят рынок "на предмет принятия мер как в части недопущения дефицита, так и в части избежания затоваривания".

Напомним

После дроновых атак Украины и масштабных весенних паводков в ряде регионов российская нефтепереработка снизилась до минимума за последние 11 месяцев.