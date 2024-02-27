рф на пів року заборонить експорт бензину: через атаки дронів по нафтопереробним заводам
Київ • УНН
Через атаки безпілотників на нафтопереробні заводи в росії, російський уряд заборонить експорт бензину на шість місяців з 1 березня.
Уряд росії заборонить експорт бензину в інші країни з 1 березня після атак дронів по нафтопереробним заводам, повідомив представник віце-прем'єра росії олександра новака, передає російська служба "Радіо Свобода" , пише УНН.
Деталі
Заборону на експорт бензину планують запровадити через серію атак України на нафтопереробні заводи та аварії, з наслідками яких росіяни не можуть впоратись через західні санкції.
Заборона діятиме півроку та повинна допомогти утримати ціни у сезон збільшеного попиту на пальне.
Крім того, НПЗ, як очікується, зобов'яжуть продавати 16 відсотків виробленого дизельного палива на біржі. Зараз вони зобов'язані продавати 12,5 відсотка.
Доповнення
У січні-лютому цього року чотири нафтопереробні заводи в росії, зокрема у волгограді, краснодарському краї, туапсе і усть-лузі, були пошкоджені внаслідок атак безпілотників.