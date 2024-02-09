Атаки СБУ по російських нафтопереробних заводах продовжуються: безпілотники служби вдарили одразу по двох нпз в рф – джерела

Атаки СБУ по російських нафтопереробних заводах продовжуються, безпілотники Служби вдарили одразу по двох нафтопереробних заводах у краснодарському краї – не тільки по ільському, але й по афіпському. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.

Деталі

Джерела УНН підтверджують, що цього разу безпілотники Служби вдарили одразу по двох НПЗ у краснодарському краї – не тільки по ільському, але й по афіпському.

"Результати по ільському НПЗ – сталася велика пожежа, вражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тон на рік. А без неї ворог не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб. Ціна такої установки - 50 млн доларів США. По афіпському заводу безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються", - повідомив співрозмовник УНН.

Джерела зазначають, що обидва об’єкти знаходяться на відставні близько 20 км один від одного. Як пишуть місцеві пабліки, росіяни навіть змушені були підіймати в небо літаки, але це не допомогло захистити важливі НПЗ.

"Такі заводи – цілком законні цілі. Вони не лише працюють на оборонку і забезпечують паливом російські війська, але є важливими для економіки рф. Бо росія – це Голіаф, який стоїть на нафтових ногах. Ми системно їх підрізаємо. І продовжимо робити це надалі, допоки Голіаф не впаде", - зазначає поінформоване джерело.

Додамо

Раніше повідомлялося, що у краснодарському краї росії у ніч на 9 лютого спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі "Ільський".