Атаки СБУ по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжаются: беспилотники службы ударили сразу по двум нпз в рф - источники
Киев • УНН
Беспилотники Службы нанесли удар сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам в краснодарском крае рф
Атаки СБУ по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжаются, беспилотники Службы ударили сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам в краснодарском крае - не только по ильскому, но и по афипскому. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.
Детали
Источники УНН подтверждают, что на этот раз беспилотники Службы ударили сразу по двум НПЗ в краснодарском крае - не только по ильскому, но и по афипскому.
"Результаты по ильскому НПЗ - произошел крупный пожар, поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год. А без нее враг не сможет производить дизтопливо для военных нужд. Цена такой установки - 50 млн долларов США. По афипскому заводу беспилотники также точно отработали, но пока последствия уточняются", - сообщил собеседник УНН.
Источники отмечают, что оба объекта находятся на расстоянии около 20 км друг от друга. Как пишут местные паблики, россияне даже вынуждены были поднимать в небо самолеты, но это не помогло защитить важные НПЗ.
"Такие заводы - вполне законные цели. Они не только работают на оборонку и обеспечивают топливом российские войска, но важны для экономики рф. Потому что россия - это Голиаф, который стоит на нефтяных ногах. Мы системно их подрезаем. И продолжим делать это в дальнейшем, пока Голиаф не упадет", - отмечает информированный источник.
Добавим
Ранее сообщалось, что в краснодарском крае россии в ночь на 9 февраля вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Ильский".
Атаки СБУ по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжаются: беспилотники службы ударили сразу по двум нпз в рф - источники
Беспилотники Службы нанесли удар сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам в краснодарском крае рф.
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