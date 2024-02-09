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Атаки СБУ по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжаются: беспилотники службы ударили сразу по двум нпз в рф - источники

Атаки СБУ по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжаются: беспилотники службы ударили сразу по двум нпз в рф - источники

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 09:42  •  16832 просмотра

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Беспилотники Службы нанесли удар сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам в краснодарском крае рф

Атаки СБУ по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжаются, беспилотники Службы ударили сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам в краснодарском крае - не только по ильскому, но и по афипскому. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

Источники УНН подтверждают, что на этот раз беспилотники Службы ударили сразу по двум НПЗ в краснодарском крае - не только по ильскому, но и по афипскому.

"Результаты по ильскому НПЗ  - произошел крупный пожар, поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год. А без нее враг не сможет производить дизтопливо для военных нужд. Цена такой установки - 50 млн долларов США. По афипскому заводу беспилотники также точно отработали, но пока последствия уточняются", - сообщил собеседник УНН.

Источники отмечают, что оба объекта находятся на расстоянии около 20 км друг от друга. Как пишут местные паблики, россияне даже вынуждены были поднимать в небо самолеты, но это не помогло защитить важные НПЗ.

"Такие заводы - вполне законные цели. Они не только работают на оборонку и обеспечивают топливом российские войска, но важны для экономики рф. Потому что россия - это Голиаф, который стоит на нефтяных ногах. Мы системно их подрезаем. И продолжим делать это в дальнейшем, пока Голиаф не упадет", - отмечает информированный источник.

Добавим

Ранее сообщалось, что в краснодарском крае россии в ночь на 9 февраля вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Ильский".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
Атаки СБУ по російських нафтопереробних заводах продовжуються: безпілотники служби вдарили одразу по двох нпз в рф – джерела
SBU attacks on Russian oil refineries continue: SBU drones hit two refineries in Russia at once - sources
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Атаки СБУ по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжаются: беспилотники службы ударили сразу по двум нпз в рф - источники

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