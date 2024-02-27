рф на полгода запретит экспорт бензина: из-за атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам

Правительство россии запретит экспорт бензина в другие страны с 1 марта после атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам, сообщил представитель вице-премьера россии александра новака, передает русская служба "Радио Свобода" , пишет УНН.

Детали

Запрет на экспорт бензина планируют ввести из-за серии атак Украины на нефтеперерабатывающие заводы и аварии, с последствиями которых россияне не могут справиться из-за западных санкций.

Запрет будет действовать полгода и должен помочь удержать цены в сезон увеличенного спроса на топливо.

Кроме того, НПЗ, как ожидается, обяжут продавать 16 процентов произведенного дизельного топлива на бирже. Сейчас они обязаны продавать 12,5 процента.

Дополнение

В январе-феврале этого года четыре нефтеперерабатывающих завода в россии, в частности в волгограде, краснодарском крае, туапсе и усть-луге, были повреждены в результате атак беспилотников.