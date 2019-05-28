На Эвересте чуть более чем за неделю погибли 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Американский юрист стал 11-м человеком, погибим во время спуска с горы Эверест, самой высокой горной вершине в мире, за последние 10 дней. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily Mail Online.
Житель Колорадо, 62-летний Кристофер Джон Кулиш умер в понедельник. Он внезапно умер после спуска, и причина его смерти остается неясной, объявил департамент туризма Непала.
Кулиш - второй американец, умерший за последние 10 дней после достижения пика.
Он был частью группы альпинистов и отпраздновал свой 62-й день рождения на горе.
Большинство смертей связано с истощением и усталостью, что усугубляется тем, что на маршруте к вершине и с ней - "очереди", что ведет к опасным задержкам.
Напомним, десятым погибшим на Эвересте 25 мая стал 44-летний альпинист из Великобритании.