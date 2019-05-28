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На Евересті за трохи більше ніж тиждень загинули 11 людей

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Американський юрист став 11-м людиною, яка загинула під час спуску з гори Еверест, найвищої гірської вершини у світі, за останні 10 днів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Daily Mail Online.

Житель Колорадо, 62-річний Крістофер Джон Куліш помер у понеділок. Він раптово помер після спуску, і причина його смерті залишається незрозумілою, оголосив департамент туризму Непалу.

Куліш - другий американець, який помер за останні 10 днів після досягнення піку.

Він був частиною групи альпіністів і відсвяткував свій 62-й день народження на горі.

Більшість смертей пов'язана з виснаженням і втомою, що посилюється тим, що на маршруті до вершини і з неї - "черги", що веде до небезпечних затримок.

Нагадаємо, десятим загиблим на Евересті 25 травня став 44-річний альпініст із Великої Британії.

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