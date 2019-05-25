На Эвересте погиб еще один альпинист
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Сегодня, 25 мая, в ходе спуска с самой высокой точки мира – горы Эверест – погиб 44-летний альпинист из Великобритании, передает УНН со ссылкой на BBC.
Уточняется, что британский альпинист умер во время спуска с вершины.
Таким образом, число погибших при спуске и восхождении на вершину Эвереста в текущем сезоне увеличилось до десяти человек.
Отмечается, что в 2019 году непальские власти выдали 381 разрешение на восхождение на Эверест стоимостью 11 тыс. долл. каждое.
Напомним, при попытке снова покорить Эверест умер 85-летний мужчина.