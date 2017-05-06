При попытке снова покорить Эверест умер 85-летний мужчина

По данным представителя министерства туризма Непала Гианендры Шреста, человек умер в лагере вечером 6 мая, но причина смерти пока неизвестна.

Отмечается, что непалец провел несколько месяцев, тренируясь, и за это время не испытывал проблем с дыханием и давлением. У него не было проблем с пребыванием в горах, так как он родился в горной местности.

М.Шерхан уже устанавливал мировой рекорд в мае 2008 года, покорив Эверест в 76-летнем возрасте. Но в 2013 году его рекорд побил японский альпинист Юитиро Миура, взойдя на высочайшую вершину планеты в возрасте 80 лет.

Напомним, известный швейцарский альпинист Ули Штек, получивший прозвище "швейцарская машина" за свою невероятную скорость восхождения, погиб во время акклиматизации на горе Эверест.