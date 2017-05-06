Під час спроби знову підкорити Еверест помер 85-річний чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Непалець Мін Бахадур Шерхан в віці 85 років помер під час спроби знову встановити світовий рекорд і підкорити Еверест, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
За даними представника міністерства туризму Непалу Гіанендри Шреста, чоловік помер в таборі увечері 6 травня, але причина смерті поки невідома.
Відзначається, що непалець провів кілька місяців, тренуючись, і за цей час не відчував проблем з диханням і тиском. У нього не було проблем з перебуванням в горах, оскільки він народився в гірській місцевості.
М.Шерхан вже встановлював світовий рекорд в травні 2008 року, підкоривши Еверест у 76-річному віці. Але в 2013 році його рекорд побив японський альпініст Юїтіро Міура, зійшовши на найвищу вершину планети у віці 80 років.
Нагадаємо, відомий швейцарський альпініст Улі Штек, який отримав прізвисько "швейцарська машина" за свою неймовірну швидкість сходження, загинув під час акліматизації на горі Еверест.