На Евересті загинув ще один альпініст
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Сьогодні, 25 травня, під час спуску з найвищої точки світу - гори Еверест - загинув 44-річний альпініст із Великої Британії, передає УНН з посиланням на BBC.
Уточнюється, що британський альпініст помер під час спуску з вершини.
Таким чином, кількість загиблих при спуску і сходженні на вершину Евересту в поточному сезоні збільшилася до десяти осіб.
Відзначається, що в 2019 році непальська влада видала 381 дозвіл на сходження на Еверест вартістю 11 тис. дол. кожне.
Нагадаємо, під час спроби знову підкорити Еверест помер 85-річний чоловік.