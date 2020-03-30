На эвакуацию из разных стран мира ожидают около 11,5 тыс. украинцев - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. На эвакуацию из разных стран мира ожидают 11 449 граждан Украины, однако эта цифра динамичная. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНН.
"Сейчас количество граждан Украины, которые ожидают на эвакуацию из разных стран мира составляет 11 449 человек", - сообщил Кулеба.
Министр отметил, что эта цифра динамичная, так как кто-то постоянно эвакуируется, кто-то наоборот решает не эвакуироваться и информирует об этом посольство или консульство.
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"Я в связи с этим хочу призвать тех граждан Украины, которые имеют средства для проживания, на существование в той стране, где они сейчас находятся - оставаться в этой стране. Почему? Потому что путешествие - это подвергание себя опасности. Вы не можете осуществить длительный переезд, не касаясь поверхности, не общаясь с людьми, и вы никогда не знаете, где у вас будет риск заражения", - сказал Кулеба.
Он отметил, что в ближайшие недели будут определяющими, поэтому из соображений безопасности, желательно, чтобы эти недели украинцы оставались там, где они сейчас, ведь это безопаснее.
Напомним, что из Уганды успешно эвакуировали украинских пилотов и инженеров.