На эвакуацию из разных стран мира ожидают около 11,5 тыс. украинцев - МИД

"Сейчас количество граждан Украины, которые ожидают на эвакуацию из разных стран мира составляет 11 449 человек", - сообщил Кулеба.

Министр отметил, что эта цифра динамичная, так как кто-то постоянно эвакуируется, кто-то наоборот решает не эвакуироваться и информирует об этом посольство или консульство.

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"Я в связи с этим хочу призвать тех граждан Украины, которые имеют средства для проживания, на существование в той стране, где они сейчас находятся - оставаться в этой стране. Почему? Потому что путешествие - это подвергание себя опасности. Вы не можете осуществить длительный переезд, не касаясь поверхности, не общаясь с людьми, и вы никогда не знаете, где у вас будет риск заражения", - сказал Кулеба.

Он отметил, что в ближайшие недели будут определяющими, поэтому из соображений безопасности, желательно, чтобы эти недели украинцы оставались там, где они сейчас, ведь это безопаснее.

Напомним, что из Уганды успешно эвакуировали украинских пилотов и инженеров.