На евакуацію з різних країн світу очікують близько 11,5 тис. українців – МЗС

КИЇВ. 30 березня. УНН. На евакуацію з різних країн світу очікують 11 449 громадян України, однак ця цифра динамічна. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент УНН.