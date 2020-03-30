На евакуацію з різних країн світу очікують близько 11,5 тис. українців – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На евакуацію з різних країн світу очікують 11 449 громадян України, однак ця цифра динамічна. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Наразі кількість громадян України, які очікують на евакуацію з різних країн світу складає 11 449 осіб", - повідомив Кулеба.
Міністр зазначив, що ця цифра динамічна, тому що хтось постійно евакуюється, хтось навпаки вирішує не евакуюватись і інформує про це посольство або консульство.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Держприкордонслужбі повідомили про ситуацію з рейсами із Катару.
"Я у зв’язку з цим хочу закликати тих громадян України, які мають засоби для проживання, існування в тій країні, де вони зараз знаходяться - залишатися в цій країні. Чому? Тому що подорож - це наражання себе на небезпеку. Ви не можете здійснити довготривалий переїзд, не торкаючись поверхонь, не спілкуючись з людьми, і ви ніколи не знаєте, де у вас буде ризик зараження", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що найближчі тижні будуть визначальними, тож з міркувань безпеки, бажано, щоб ці тижні українці залишались там, де вони зараз, адже це безпечніше.
Нагадаємо, що з Уганди успішно евакуювали українських пілотів та інженерів.